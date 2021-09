Diretta/ Spezia Milan streaming video tv: un altro big match per i liguri (Serie A)

DIRETTA SPEZIA MILAN: ROSSONERI FAVORITI!

Spezia Milan, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Un altro big match per i liguri che hanno affrontato nel turno infrasettimanale la Juventus: sfida combattutissima che ha fatto però segnare il successo dei bianconeri, vincenti in rimonta: Spezia vitale così come si era visto nella vittoria all’ultimo respiro sul campo del Venezia, l’impressione è che registrando la difesa la formazione ligure possa navigare verso acque più tranquille di classifica.

Il Milan continua però a vincere e convincere in questo avvio di campionato. Nel turno infrasettimanale turn over e vittoria forse più sofferta del previsto, ma comunque netta con un 2-0 che ha mantenuto i rossoneri a braccetto con l’Inter in classifica. La squadra di Pioli vorrà sicuramente provare a vendicare la sconfitta della scorsa stagione a La Spezia, arrivata in un momento molto delicato in particolare in cui i rossoneri hanno dovuto cedere la vetta della classifica all’Inter, poi campione d’Italia: i liguri si imposero con un secco 2-0 il 13 febbraio scorso, firmato dai gol di Maggiore e Bastoni.

DIRETTA SPEZIA MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Milan sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MILAN

Le probabili formazioni della diretta Spezia Milan, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Sala, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Alberto Picco di La Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinata al segno 2, viene fissato a una quota di 1.50.



