DIRETTA/ Spezia Napoli streaming video tv: Spalletti, rammarico o soddisfazione?

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Spezia Napoli. Lo Spezia è sedicesimo in classifica a quota 36 punti in classifica, matematicamente salvo grazie alla vittoria per 3-2 conquistata alla Dacia Arena contro l’Udinese: dopo l’iniziale vantaggio realizzato da Molina, i liguri hanno pareggiato i conti con Verde e ribaltato tutto con uno straordinario gol di Gyasi. Maggiore chiude la gara e Pablo Mari al 94’ accorcia le distanze. Un vero e proprio capolavoro targato Thiago Motta questa salvezza degli aquilotti, insperato ad inizio campionato ma diventato realtà con il passare dei mesi. Il Napoli è terzo in campionato a quota 76 punti, matematicamente qualificato in Champions League.

Gli Azzurri sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Genoa, dove il pubblico ha potuto salutare per l’ultima volta il capitano Lorenzo Insigne, che la prossima stagione vestirà la maglia del Toronto, lasciando la sua città dopo 11 stagioni piene di gol ed emozioni. I partenopei hanno lottato tutta la stagione per lo Scudetto, ma con la sconfitta esterna contro l’Empoli hanno dovuto abbandonare il sogno. Nonostante la delusione, resta comunque un’annata positiva, con Spalletti capace di riportare il club nell’Europa che conta. (Aggiornamento di Samir Bertolotto)

Spezia Napoli, in diretta domenica 22 maggio 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia sarà una sfida valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A. Saluti di fine stagione per due squadre che hanno definitivamente fissato i loro obiettivi. Storica seconda salvezza consecutiva per lo Spezia passata per alcune grandi imprese come le grandi del campionato, come ad esempio proprio quella compiuta nel match d’andata allo stadio Diego Armando Maradona contro lo Spezia.

Dall’altra parte il Napoli nella scorsa sfida contro il Genoa ha salutato il suo capitano Lorenzo Insigne e ha definitivamente conquistato il terzo posto in classifica. Un risultato sicuramente buono che spalanca di nuovo le porte della Champions League per la formazione partenopea, resta però un pizzico di rammarico per i tanti punti persi nel finale di campionato che hanno impedito agli uomini di Spalletti di mantenere il ritmo Scudetto alle spalle di Milan e Inter.

DIRETTA SPEZIA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Spezia Napoli di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Spezia Napoli, match che andrà in scena all’Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Antiste; Manaj. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Coulibaly, Ghoulam; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Elmas; Osimhen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.50.

