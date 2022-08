Diretta/ Spezia Sassuolo streaming video e tv. Voglia di stupire (Serie A)

DIRETTA SPEZIA SASSUOLO: OSPITI FAVORITI!

Spezia Sassuolo, in diretta sabato 27 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A. Voglia di stupire per due squadre che con una vittoria riuscirebbero a compiere un passo in avanti molto importante in classifica. Lo Spezia dopo l’incoraggiante vittoria all’esordio contro l’Empoli ha potuto fare poco sul campo di un’Inter apparsa fuori portata e che ha rifilato un tris ai liguri.

Cammino inverso per il Sassuolo, partito con un ko contro la Juventus in un avvio da calendario molto difficile, ma i neroverdi hanno saputo riscattarsi alla prima in casa, battendo il Lecce al Mapei Stadium con un eurogol di Domenico Berardi. Il 5 dicembre 2021 è terminato 2-2 l’ultimo precedente allo stadio Picco tra Spezia e Sassuolo, il 27 settembre 2020 poker emiliano nell’ultima vittoria neroverde in Liguria.

SPEZIA SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Sassuolo non sarà una di quelle che per questa 3^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Spezia Sassuolo sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Spezia Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Sala, Bourabia, Bastoni, Reca; Agudelo, Nzola. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Ceide.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.

