Diretta/ Spezia Verona (Serie A) streaming video e tv: tra sogni e necessità

DIRETTA SPEZIA VERONA: SFIDA DAL RISULTATO INCERTO…

Spezia Verona in diretta dallo stadio Alberto Picco di La Spezia in programma domenica 3 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Scontro tra sogni e necessità. I primi sono quelli di un Verona che dopo l’ultima sconfitta in casa contro l’Inter ha visto la propria classifica ridimensionata, ma nonostante questo i gialloblu sono ancora in una posizione di classifica lusinghiera, affacciata sull’Europa. Dopo la vittoria contro la Lazio però gli scaligeri hanno raccolto solo un punto in 3 partite e ora sono attesi da un altro match particolarmente complicato. Dopo aver stupito a inizio campionato per bel gioco e risultati, lo Spezia ha chiuso il 2020 affrontando il suo primo vero periodo di crisi. Il ko nello scontro diretto contro il Genoa ha portato i bianconeri solo a +1 rispetto ai Grifoni e alla zona retrocessione, la vittoria del Crotone contro il Parma e il pari del Torino a Napoli sono risultati hanno rimescolato le carte nella zona calda. Solo un punto ottenuto dallo Spezia nelle ultime 5 partite di campionato, per giunta ottenuto sprecando 2 gol di vantaggio contro il Bologna ed evitando il ko grazie a un rigore parato all’ultimo secondo da Provedel a Barrow: per la salvezza serve di più.

DIRETTA SPEZIA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Verona sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA VERONA

Le probabili formazioni di Spezia Verona, sfida che andrà in scena presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Vincenzo Italiano con un 4-3-3: Provedel; Bastoni, Chabot, Terzi, Ferrer; Estevez, Ricci, Pobega; Farias, Nzola, Gyasi. Gli ospiti guidati in panchina da Ivan Juric schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Gunter; Dimarco, Veloso, Tameze, Faraoni; Zaccagni, Lazovic; Salcedo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Spezia e Verona, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 3.20, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.40, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA