DIRETTA SPORTING ARSENAL, OCCHI PUNTATI SU LISBONA

Altra sfida molto interessante a Lisbona per la Champions League che andrà in campo con la diretta Sporting Arsenal a partire dalle 21,00 di martedì 26 novembre 2024. Il livello di questa partita è altissimo e lo spettacolo è garantito tra due delle squadre più interessanti del momento. 10 punti e secondo posto in classifica per lo Sporting che ha però perso il suo ormai ex allenatore Amorim e dovrà misurare Pereira al debutto su questa panchina in Europa. Sette punti e una sconfitta rimediata in casa dell’Inter nell’ultima giornata per un ottimo Arsenal che ha perso un po’ di brillantezza ma rimane una delle squadre da battere.

DIRETTA SPORTING ARSENAL, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Sporting Arsenal verrà trasmessa in esclusiva da Sky o sulle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Potrete, inoltre, seguire questa partita con la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le azioni principali con aggiornamenti costanti.

SPORTING ARSENAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare ulteriormente nel vivo di questa partita, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni. Il debutto di Pereira sulla panchina dello Sporting seguirà la via di Amorim con una difesa a tre formata da Diomande, Debast e Inacio davanti alla porta di Israel. Quenda e Nuno Santos saranno i due esterni di centrocampo con Hjulmand e Morita in mediana a sostegno del tridente formato da Trincao, Gyokeres e Pedro Goncalves.

4-3-3 per l’Arsenal di Arteta che andrà in campo con Raya tra i pali sostenuto da una difesa a quattro con Partey, Saliba, Gabriel e Calafiori. Merino, Odegaard e Rice saranno i tre centrocampisti a sostegno del tridente formato da Martinelli, Havertz e Saka.

SPORTING ARSENAL, LE QUOTE

Si prospetta molto equilibrata la diretta Sporting Arsenal anche secondo le quote proposte da PlanetWin365. I portoghesi partono leggermente sfavoriti e vedono il loro 1 a 3,00 contro il 2 per gli inglesi a 2,29 e il pareggio X a 3,50.