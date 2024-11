DIRETTA INTER ARSENAL (RISULTATO 1-0): PENALTY FISCHIATO PER FALLO DI MANO DI MERINO

L’Arsenal prende in mano il controllo del possesso palla, l’Inter fatica ora a mettere la testa fuori dal guscio e De Vrij deve prodursi in due affannosi salvataggi su Saka e Martinelli. Al 41′ tornano a pungere i nerazzurri con un colpo di testa di Taremi che manca di poco il bersaglio, quindi nel recupero arriva il vantaggio interista. Punizione calciata in area da Calhanoglu che trova la testa di Taremi, traiettoria deviata dal braccio di Merino e calcio di rigore che Calhanoglu trasforma con la solita freddezza: Inter avanti 1-0 sull’Arsenal all’intervallo. (agg. di Fabio Belli)

COME VEDERE LA DIRETTA INTER ARSENAL IN STREAMING VIDEO TV

L’appuntamento con la diretta Inter Arsenal rappresenta solo i possessori di un abbonamento Amazon Prime: la partita di Champions League di fatto non viene trasmessa in tv sui canali del satellite – o in chiaro – ma è un’esclusiva Amazon Prime Video, con i clienti che dunque potranno utilizzare i dispositivi compatibili per assistere alle immagini, eventualmente anche in diretta Inter Arsenal in streaming video considerato che questa piattaforma è regolarmente attivabile anche su device come PC, tablet e smartphone.

AMMONITI LAUTARO E GABRIEL

Scaramucce tra Lautaro Martinez e Gabriel, per entrambi arriva un cartellino giallo. Il ritmo si abbassa dopo una gran partenza interista, cercano l’affondo Dumfries da una parte e Martinelli dall’altra ma la situazione non si sblocca. Al 28′ proprio Martinelli trova la misura del cross per Merino, l’uscita di Sommer è temeraria ma evita problemi all’Inter. Alla mezz’ora una gran botta di Trossard sorvola la traversa, con l’Arsenal che inizia a prendere coraggio. (agg. di Fabio Belli)

GUNNERS IN DIFFICOLTÀ IN AVVIO

Dopo 2′ subito grande chance per l’Inter, bordata di Dumfries che va a stamparsi sulla traversa a Raya battuto. Subito dopo finisce d’un soffio fuori una rasoiata di Calhanoglu, l’Arsenal soffre e al 7′ la difesa dei Gunners deve chiudere precipitosamente su Lautaro Martinez, Timber fa fatica dalla sua a contenere le discese di Dumfries. Al 14′ non si chiude di poco una combinazione interessante fra Taremi e Lautaro. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Inter Arsenal, in questo modo cerchiamo di evidenziare tramite i numeri le principali tendenze delle due squadre una volta che sono sul rettangolo verde. La squadra di Inzaghi è una delle peggiori per quanto riguarda il numero di dribbling tentati per partita, ai nerazzurri non interessa infatti saltare l’uomo ma bensì scavalcare la difesa con lanci precisi. Non a caso giocano con un blocco basso a circa 25 metri dalla porta.

I gunners invece nonostante abbiano una filosofia simile amano posizionarsi a circa 30 metri in media dalla porta di Raya, cercando cosi di sfruttare qualche recupero palla per mettere in movimento la batteria dei trequartisti. Il pericolo numero per l’Inter è Saka, l’attaccante è il miglior assistman di Europa e quindi andrà marcato davvero bene, il duello tra Dimarco e l’inglese sarà fondamentale infatti. Passiamo ora alle formazioni ufficiali del match, la diretta di Inter Arsenal sta per cominciare. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi ARSENAL (4-2-3-1): Raya; B. White, Saliba, Gabriel Magalhaes, J. Timber; Partey, Merino; Saka, Trossard, Martinelli; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta (agg. Gianmarco Mannara)

INTER ARSENAL: ANDAMENTO IDENTICO

Siamo davvero pronti a vivere la diretta Inter Arsenal: una partita che come abbiamo già detto mette a confronto due squadre che stanno viaggiando sullo stesso passo in questa Champions League. La differenza al momento sta nei gol segnati: sono di più per l’Inter che ha sfruttato la partita interna contro la Stella Rossa, il 4-0 la porta a 5 gol realizzati contro i 3 dell’Arsenal, che dopo il 2-0 al Psg ha vinto di misura contro lo Shakhtar e ha anche avuto bisogno di David Raya per sigillare il risultato.

Leggendo tra le righe si potrebbe anche scoprire che, al netto dei tre clean sheet a testa, non sempre Inter e Arsenal sono state irreprensibili ma qui siamo ai dettagli. Meglio: sono aspetti che i due allenatori dovranno curare nel prosieguo di questa Champions League, ma contano i risultati e questi ci dicono che si parla di corsa agli ottavi. Naturalmente questa sera il cammino potrebbe rimanere lo stesso almeno per un’altra settimana oppure prendere strade diverse, lo scopriremo tra poco quando finalmente la diretta Inter Arsenal prenderà il via qui a San Siro. (agg. di Claudio Franceschini)

INTER ARSENAL: BIG MATCH A SAN SIRO!

Grande spettacolo con la diretta Inter Arsenal, che va in scena a San Siro alle ore 21:00 di mercoledì 6 novembre: nella quarta giornata di Champions League 2024-2025 i nerazzurri si giocano una larga fetta di qualificazione agli ottavi, sono ancora imbattuti e non hanno ancora subito gol e dunque il loro cammino procede spedito, l’ultima partita giocata è stata quella vinta a Berna sul filo di lana e che ha consentito all’Inter di rimanere nei piani alti della lunghissima classifica del girone, poi nel fine settimana è arrivato un altro successo striminzito (contro il Venezia) riuscendo a portarsi ad un solo punto dal Napoli capolista.

Inter che non subisce gol in Champions League a differenza del campionato; stasera però attenzione all’Arsenal che allo stesso modo ha blindato la sua difesa in ambito europeo e ha gli stessi punti dei nerazzurri, i Gunners hanno già battuto il Psg e il loro pareggio è arrivato sul campo dell’Atalanta, in generale comunque una bella prova di solidità per una squadra che sotto la guida di Mikel Arteta è tornata a sognare in grande. Bisognerà vedere quello che succederà tra poco nella diretta Inter Arsenal, noi per il momento dobbiamo analizzare le potenziali scelte dei due allenatori e dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni qui al Giuseppe Meazza.

INTER ARSENAL: LE PROBABILI FORMAZIONI

Simone Inzaghi ha recuperato Calhanoglu, ma nella diretta Inter Arsenal potrebbe lasciarlo in panchina: domenica sera uno spezzone per il turco che dovrebbe essere titolare contro il Napoli, in Champions League possibile spazio per Frattesi con Barella regista e Mkhitaryan sull’altra mezzala, gli avvicendamenti riguarderebbero la difesa con Bisseck per Pavard – insieme a De Vrij e Alessandro Bastoni, davanti a Sommer – la fascia destra con Darmian per Dumfries e Dimarco confermato a sinistra, e l’attacco dove Marcus Thuram ha bisogno di riposare e dunque lascerebbe la maglia a uno tra Taremi (favorito) e Arnautovic al fianco di Lautaro Martinez.

Arteta si presenta senza quattro giocatori alla diretta Inter Arsenal: out soprattutto Calafiori e Odegaard, nel suo 4-4-2 elastico avremo Saliba e Gabriel Magalhaes davanti a David Raya con Ben White che fa il terzino destro e uno tra Zinchenko e Jurrien Timber a sinistra, poi centrocampo con Jorginho che insidia Mikel Merino e naturalmente l’intoccabile Declan Rice, a destra va il recuperato Saka e a sinistra gioca Martinelli, poi dubbio davanti con Havertz che dovrebbe essere preferito a Gabriel Jesus, Trossard fa l’equilibratore dell’Arsenal e dunque dovrebbe essere ancora titolare.

QUOTE E PRONOSTICO INTER ARSENAL

La diretta Inter Arsenal presenta un quadro decisamente in equilibrio, ma i pronostici emessi dalla Snai danno comunque ragione ai nerazzurri: siamo comunque vicini tra il 2,55 posto sul segno 1 per la vittoria dell’Inter e il 2,90 che rappresenta la vincita per il successo dell’Arsenal (segno 2), l’opzione che paga di più è quella del pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X e che con questo bookmaker vi farebbe guadagnare 3,15 volte l’importo che avrete pensato di investire sulla partita.