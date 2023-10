DIRETTA/ Sporting Lisbona Atalanta streaming video tv: l’arbitro è Alejandro Hernandez (5 ottobre 2023)

DIRETTA SPORTING LISBONA ATALANTA: L’ARBITRO

Sporting Lisbona Atalanta sarà diretta dall’arbitro spagnolo Alejandro Hernandez, di conseguenza ecco che l’intera squadra arbitrale per questa partita di Europa League in terra lusitana sarà composta da ufficiali spagnoli: al fianco del signor Hernandez, ci saranno innanzitutto i due guardalinee José Naranjo e Diego Sanchez Rojo, mentre come quarto uomo avremo il signor Alejandro Muniz Ruiz ed infine davanti al monitor della VAR avremo Guillermo Cuadra, affiancato da Cesar Soto Grado in qualità di assistente AVAR.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA ATALANTA/ Quote, Muriel in attacco? (Europa League, 5 ottobre 2023)

Tornando infine a dire qualcosa in più sul primo arbitro di Sporting Lisbona Atalanta, ecco che per il signor Alejandro Hernandez, nato il 10 novembre 1982 a Lanzarote, questo sarà il debutto stagionale nel tabellone principale di Europa League, ma per il fischietto iberico c’è già stata una partita dei preliminari estivi tra Qarabag e Olimpia Lubiana, con un bilancio di ben nove cartellini gialli e un calcio di rigore assegnato, ma senza espulsioni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Sporting Lisbona Atalanta/ Diretta tv: gioca Muriel? (Europa League, 4 ottobre 2023)

DIRETTA TV SPORTING LISBONA ATALANTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Sporting Lisbona Atalanta sarà trasmessa su Sky. Per assistere all’evento bisognerà essere abbonati a Sky Sport, pacchetto che include tutte le partite della UEFA Europa League così come della Conference e ovviamente della Champions League.

La diretta streaming Sporting Lisbona Atalanta sarà visibile o su Sky Go oppure su DAZN. Anche in quest’ultimo caso sarà necessario possedere un abbonamento per usufruire dei vantaggio riservati agli abbonati DAZN.

SPORTING LISBONA ATALANTA: SFIDA EQUILIBRATA!

La diretta Sporting Lisbona Atalanta, in programma giovedì 5 ottobre alle ore 18:45, vedono le due squadre a tre punti del Gruppo D affrontarsi tra loro. I lusitani hanno risposto presente all’esordio stagionale europeo battendo 2-1 lo Sturm Graz in terra austriaca, rimontando il gol di Boving con le reti negli ultimi 15′ di Gyokeres e Diomande. Più agevole il compito dell’Atalanta che dopo un dominio sin dalle prime battute riesce a sbloccarla con De Ketelaere ad inizio ripresa, raddoppiando il punteggio con Ederson poco dopo l’ora di gioco. Alla fine come detto parliamo di due squadre che sono riuscite a vincere il proprio rispettivo primo match della competizione.

DIRETTA/ Atalanta Sassuolo Primavera (risultato finale 2-3): vittoria emiliana pirotecnica! (2 ottobre 2023)

In campionato lo Sporting guida in solitaria la classifica nonostante la bagarre alle proprie spalle. I biancoverdi sono primi a 19 punti, ma con il Benfica che rincorre a 18 e il Porto alla finestra con 16 punti. Tra l’altro, a metà novembre, saranno proprio Benfica e Sporting a sfidarsi in uno scontro diretto incredibile. L’Atalanta invece in Italia occupa la sesta posizione con 13 punti in 7 giornate, una media di quasi due a partita. Il trio Napoli, Juventus e Fiorentina dista alla fine solamente una lunghezze e con un paio di risultati utili consecutivi l’Atalanta può tranquillamente ritrovarsi dietro al duo al comando Inter-Milan.

SPORTING LISBONA ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni dI Sporting Lisbona Atalanta vedono i portoghesi schierarsi col 4-2-3-1. In porta Adan, terzini Diomande e Esgaio con Coates-Ignacio coppia centrale. Nella zona nevralgica troviamo l’ex Lecce Hjulmand insieme a Morita con Santos-Edward-Goncalves trequartisti. Unica punta sarà Paulinho.

Risposta bergamasca col 3-4-2-1. A difendere insieme a Musso coi guantoni troviamo Djimsiti al centro e Toloi-Kolasinac come braccetti. Zappacosta e Ruggeri esterni, De Roon e Ederson al centro mentre Koopmeiners e De Ketelaere saranno trequartisti. Anche per l’Atalanta una sola punta ovvero Lookman.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Adan; Diomande, Coates, Ignacio, Esgaio; Hjulmand, Morita; Santos, Edward, Gonçalves; Paulinho.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Sporting Lisbona Atalanta vedono favorita la squadra di casa a 2.25. Secondo bet365, la vittoria bergamasca vale 3.10 mentre la X poco più alto a 3.50.

Sembra molto probabile assistere ad una partita con tante reti come dimostra il segno Goal a 1.61 contro 2.20 e l’1.75 dell’Over 2.5 contro 2.05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA