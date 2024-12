DIRETTA CLUB BRUGGE SPORTING LISBONA, SFIDA INCANDESCENTE

La lotta per un posto nelle prime ventiquattro squadre della UEFA Champions League è più agguerrita che mai. Club Brugge e Sporting Lisbona si affronteranno alle ore 21.00 in una sfida che varrà per loro buona parte dell’accesso ai playoff della competizione. Dopo la sconfitta subita contro il Milan alla terza giornata il Brugge è rimasto imbattuto per dieci partite di fila fra tutte le competizioni, risalendo la china della classifica fino alla ventunesima posizione. I belgi hanno tre punti di vantaggio sugli inseguitore, devono perciò continuare con questo trend positivo per staccarli definitivamente.

Video Sporting Lisbona Arsenal (1-5)/ Gol e highlights: Havertz, rete decisiva! (Champions, 26 novembre 2024)

Più tranquilla è la situazione dello Sporting che trascinato dalle reti di Victor Gyokeres, secondo solo a Lewandowski con 5 gol, è abbondantemente in zona qualificazione con 10 punti. Ma con la classifica così corta basta poco per sprofondare in fondo, e dopo la partenza dell’allenatore Ruben Amorim direzione Manchester i leoni hanno subito ben tre sconfitta consecutive per la prima volta in più di cinque anni. L’allenatore Joao Pereira è già nel mirino dei tifosi, e sulla squadra portoghese c’è ora più pressione che mai.

Diretta/ Sporting Lisbona Arsenal (risultato finale 1-5): in gol anche Trossard! (26 novembre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA CLUB BRUGGE SPORTING LISBONA IN TV E IN STREAMING VIDEO

La diretta Club Brugge Sporting Lisbona sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport che per l’Italia detiene i diritti della competizione, precisamente sul canale Sky Sport 257 con possibilità di streaming tramite Now TV o Sky Go su PC, smartphone e tablet. A livello internazionale, il match sarà visibile su piattaforme come UEFA.tv o altre emittenti locali.

LE PROBABILI FORMAZIONI CLUB BRUGGE SPORTING LISBONA

Per la diretta Club Brugge Sporting Lisbona le due squadre dovrebbero scendere in campo così: per i belgi un 4-2-3-1, con Mignolet tra i pali e una difesa composta da Seys, Ordóñez, Mechele e De Cuyper. Nwadike e Jasari occuperanno il centrocampo, mentre Olsen, Vanaken e Tzolis sosterranno l’unica punta Ferran Jutglà in attacco. Dall’altra parte, lo Sporting adotterà un 3-4-2-1 con Israel in porta e una difesa a tre composta da St. Juste, Diomande e Gonçalo Inácio. Geovany Quenda, Hjulmand, Morita e Araujo a centrocampo dientro il formidabile tridente composto da Trincão, Edwards e il fenomeno Gyökeres.

Diretta/ Sporting Manchester City (risultato finale 4-1): Gyokeres incontenibile! (5 novembre 2024)

SCOMMESSE CLUB BRUGGE SPORTING LISBONA, LE QUOTE

Per i bookies nella diretta Club Brugge Sporting Lisbona gli ospiti sono nettamente favoriti. Per lo Sporting infatti quote di circa 2.20 contro il 3.00 a cui è offerta la vittoria del Brugge. Il pareggio, scenario possibile vista la posta in palio, è dato a 3.60.