DIRETTA/ Sporting Lisbona Midtjylland video streaming tv: precedenti a senso unico

DIRETTA SPORTING LISBONA MIDTJYLLAND: I TESTA A TESTA

Nel presentare la diretta di Sporting Lisbona Midtjylland dobbiamo segnalare che ci sono due precedenti, anche se ormai non sono particolarmente recenti: il riferimento infatti è alla Coppa Uefa 2001-2002, stagione in cui la squadra portoghese avrebbe rimesso le mani sul campionato nazionale trovando un Mario Jardel da record e un Joao Pinto suo degno partner offensivo. Sia come sia, in quell’esordio internazionale lo Sporting Lisbona aveva ottenuto la qualificazione: in Danimarca aveva dominato vincendo 3-0, a segno Phil Babb e Beto prima che il già citato Jardel depositasse il tris nella porta di Peter Skov Jensen.

Pratica risolta con una settimana di anticipo, ma comunque i biancoverdi avevano vinto anche il match di ritorno: nel primo tempo Jardel aveva timbrato due volte, in due minuti nella ripresa il Midtjylland aveva pareggiato con Ulrik Lindkvist e Morten Skoubo ma lo Sporting Lisbona aveva deciso di uscire dal campo con un altro successo e, a sei minuti dal 90’, era arrivata la beffarda autorete di Soren Skriver sul cross di un giovanissimo Ricardo Quaresma, che iniziava a muovere i primi passi nel calcio professionistico. Un certo Cristiano Ronaldo invece sarebbe salito alla ribalta l’anno seguente, con l’esordio in prima squadra… (agg. di Claudio Franceschini)

SPORTING LISBONA MIDTJYLLAND STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Sporting Lisbona Midtjylland sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 256) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Sporting Lisbona Midtjylland, come tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PARTITA SENZA STORIA…

Sporting Lisbona Midtjylland, in diretta giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 21.00 presso l’Estádio José Alvalade di Lisbona, sarà una sfida valida per l’andata dei play off di Europa League. Danesi grande sorpresa nel girone della Lazio che ha visto tutte le squadre chiudere a 8 punti: Lazio in Conference e Feyenoord primo per la differenza reti che ha condannato lo Sturm Graz e qualificato invece il Midtjylland ai play off.

Lo Sporting Lisbona retrocede invece dalla Champions, terzo posto in un girone con Tottenham, Eintracht Francoforte e Marsiglia e con la qualificazione agli ottavi sfuggita proprio a causa della sconfitta interna contro i tedeschi nell’ultima giornata. Le due squadre si sono già affrontate in Coppa UEFA più di 20 anni fa. Era il primo turno della competizione, lo Sporting Lisbona vinse 3-0 all’andata in casa contro il Midtjylland e passò il turno vincendo 2-3 anche il match di ritorno in Danimarca.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA MIDTJYLLAND

Le probabili formazioni della diretta Sporting Lisbona Midtjylland, match che andrà in scena all’Estádio José Alvalade di Lisbona. Per lo Sporting Lisbona, Ruben Amorim schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Adan; Inácio, Coates, Reis; Bellerin, Gonçavales, Ugarte, Santos; Edwards, Paulinho, Trincao. Risponderà il Midtjylland allenato da Albert Capellas con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lõssl; Andersson, Gartenmann, Juninho, Paulinho; Olsson, Marínez, Sörensen; Isaksen Beetson, Chilufya.

SPORTING LISBONA MIDTJYLLAND LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sporting Lisbona Midtjylland, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria dello Sporting Lisbona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.33, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo del Midtjylland, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.











