VIDEO SPORTING LISBONA ARSENAL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Estadio José Alvalade di Lisbona l’Arsenal sconfigge in trasferta lo Sporting Lisbona per 5 a 1 come vedremo nelle immagini del video Sporting Lisbona Arsenal con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i blaugrana iniziano la partita nel migliore dei modi riuscendo infatti a spezzare l’equilibrio di partenza immediatamente al 7′ tramite la rete firmata da Diego Martinelli, preciso nel concretizzare il suggerimento offertogli dal suo compagno Timber.

Passano i minuti ed i londinesi continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore siglando il gol del raddoppio al 22′ grazie ad Havertz, bravo a capitalizzare l’assist di Saka, ed il tris arriva quasi subito nel recupero al 45’+1′ per merito di Gabriel, che insacca la sfera di testa sul calcio d’angolo battuto da Rice. Nel secondo tempo i Gunners rischiano al 47′ con Raya che intercetta su Morita ma il rimpallo favorisce Inacio che, anche con l’aiuto di Trincao, insacca la sfera per il gol che accorcia le distanze proprio al 47′ ma i biancoverdi si disperano quando Saka ripristina il distacco al 65′ trasformando un calcio di rigore fischiato per un altro fallo commesso da Diomande.

Nel finale i due portiere si mettono in mostra con il salvataggio di Raya su Hjulmand al 74′ e quello di Israel su Merino all’82’. E’ Trossard a concludere la manita per mister Arteta all’82’ rendendo ancor più vana la traversa colta da Gyokeres all’87’ per i lusitani. Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro polacco Szymon Marciniak ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Diomande al 4′ da un lato, Raya al 52′ dall’altro.

I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quinto turno del torneo continentale permettono all’Arsenal di raggiungere quota 10 nella classifica della Champions League 2024/2025 agganciando in questo modo i direttirivali di giornata dello Sporting Lisbona, rimasti appunto fermi a 10 punti.

VIDEO SPORTING LISBONA ARSENAL: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS