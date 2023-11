Diretta/ Sporting Rakow streaming video tv: a caccia dell’Atalanta (Europa League, 9 novembre 2023)

Sporting Rakow, in diretta giovedì 9 novembre 2023 alle ore 21.00 presso l’Estádio José Alvalade di Lisbona sarà una sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Per la formazione lusitana occasione per provare a tenere il passo dell’Atalanta e contendere ai bergamaschi il primo posto nel raggruppamento, importante per evitare i play off e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale della competizione.

Nel match d’andata in Polonia lo Sporting ha pagato l’inferiorità numerica dall’8′ del primo tempo a causa dell’espulsione del bomber Gyokeres, assenza pesante anche in questo match visto che lo svedese sta facendo sfracelli nella massima serie portoghese. Il pareggio per 1-1 non è servito molto al Rakow se non per l’orgoglio, ma è costato l’aggancio dello Sturm Graz, a quota 4 punti, per lo Sporting che vede l’Atalanta a quota 7 in testa.

SPORTING RAKOW STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Sporting Rakow potrà essere seguita sul canale Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING RAKOW

Le probabili formazioni della diretta Sporting Rakow, match che andrà in scena all’Estádio José Alvalade di Lisbona. Per lo Sporting, Ruben Amorim schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Adan; Diomande, Coates, Matheus Reis; Esgaio, Hjulmand, Braganca, Santos; Edwards, Paulinho, Goncalves. Risponderà il Rakow allenato da Dawid Szwarga con un 4-4-1-1 così schierato dal primo minuto: Kovacevic; Tudor, Racovitan, Pestka; Silva, Breggren, Lederman, Plavsic; Nowak, Crnac, Yeboah.

SPORTING RAKOW LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sporting Rakow, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dello Sporting con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.00, mentre l'eventuale successo del Rakow, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.











