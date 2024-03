ATALANTA SI QUALIFICA AI QUARTI SE/ I cammini migliori della Dea (Europa League, 14 marzo 2024)

ATALANTA SI QUALIFICA AI QUARTI SE… I CAMMINI MIGLIORI

In attesa di scoprire se l’Atalanta si qualifica per i quarti di finale di Europa League, possiamo notare che per due volte la Dea è entrata fra le migliori otto di questa competizione. La prima risale al 1990-1991, naturalmente era ancora la Coppa Uefa: i nerazzurri avevano superato nell’ordine Dinamo Zagabria, Fenerbahce e Colonia per poi essere eliminati dall’Inter in un curioso derby nerazzurro lombardo in salsa europea, che resta ancora oggi l’unico derby internazionale per l’Atalanta. Ci fu un pareggio per 0-0 a Bergamo, ma a San Siro si impose per 2-0 l’Inter, che poi avrebbe vinto quella Coppa Uefa.

Nel 2021-2022 invece l’Atalanta era arrivata in Europa League dai gironi di Champions, superò l’Olympiakos negli spareggi playoff di febbraio e poi il Bayer Leverkusen agli ottavi con una bellissima doppia vittoria e il punteggio complessivo di 4-2, ma la corsa si fermò nuovamente nei quarti, stavolta contro il Lipsia nonostante un pareggio esterno per 1-1, perché purtroppo ci fu il ko casalingo per 0-2 a Bergamo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI CONTRO LO SPORTING LISBONA

È quasi il momento di scoprire insieme se l’Atalanta si qualifica ai quarti di Europa League: la partita del Gewiss Stadium contro lo Sporting Lisbona è prevista per le ore 21:00 di giovedì 14 marzo, all’andata si era giocato di mercoledì ed è tutto ancora in equilibrio, perché al José Alvalade è finita 1-1 e dunque nessuna delle due squadre è riuscita a prendere un vantaggio. Ricordiamo che l’Atalanta aveva incrociato la strada dello Sporting Lisbona anche nel girone: aveva vinto in Portogallo per poi pareggiare a Bergamo, quei 4 punti contro i lusitani erano stati importanti per piazzarsi al primo posto ed evitare il playoff, giocato invece dai portoghesi.

Adesso invece siamo in un regime di eliminazione immediata, e le cose possono cambiare: lo Sporting Lisbona si era qualificato ai quarti di Europa League anche l’anno scorso e poi era stato eliminato da un’altra italiana (la Juventus), l’Atalanta non ha giocato le coppe nella passata stagione ma in precedenza aveva tre partecipazioni alla Champions League nella quale aveva anche sfiorato una storica semifinale. Staremo a vedere, prima che la partita si giochi dobbiamo fare la nostra valutazione e ricordare quali siano i risultati utili all’Atalanta, contro lo Sporting Lisbona, per qualificarsi ai quarti di Europa League e proseguire così la sua corsa.

EUROPA LEAGUE, COSA SERVE ALL’ATALANTA

Essendo che la partita di andata è terminata in parità, l’Atalanta si qualifica ai quarti di Europa League vincendo: non ci sono troppi calcoli da fare, ma del resto le complicazioni derivate dai gol segnati in trasferta sono state cancellate nel 2021, quando la Uefa ha deciso di tornare all’antico. Di conseguenza, uno 0-0 che fino a tre anni fa avrebbe qualificato l’Atalanta porterebbe oggi ai tempi supplementari, e poi eventualmente anche ai calci di rigore; questo però, dal lato contrario perché la Dea sarebbe stata invece eliminata, è valido anche con un 2-2 o un 3-3 cioè più reti esterne segnate dallo Sporting Lisbona.

Dunque, senza troppi fronzoli, per qualificarsi ai quarti di Europa League nei novanta minuti del match al Gewiss Stadium l’Atalanta deve vincere; lo stesso discorso naturalmente vale per lo Sporting Lisbona, il che rende ancora più succulento questo ritorno degli ottavi tra due squadre che hanno già dimostrato di avere qualità e sostanzialmente equivalersi sul campo. Ci resta giusto il tempo per ricordare che l’Atalanta arriva da un buon pareggio raccolto sul campo della Juventus, e in generale in campionato ha rialzato la testa anche se non vince da tre partite; adesso ogni discorso va lasciato al campo perché tra poco in Europa League si tornerà a giocare.











