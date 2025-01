DIRETTA STOCCARDA PSG, UNA POLTRONA PER DUE

L’ultima giornata del girone unico della UEFA Champions League si conclude con un affascinante confronto tra lo Stoccarda e il PSG, entrambe in corsa per un posto tra le prime 24 squadre. La diretta Stoccarda PSG sarà fondamentale per i tedeschi, attualmente al 24° posto, che devono assolutamente vincere per garantire il loro passaggio alla fase successiva. Reduce da due vittorie consecutive in UCL, lo Stoccarda cerca di replicare un risultato simile a quello del 2003, quando riuscì a vincere tre gare di fila nella massima competizione europea. Tuttavia, il recente ko contro il Mainz in campionato e il bilancio non entusiasmante nelle gare casalinghe europee- una sola vittoria nelle ultime dieci- mettono pressione alla squadra.

Il PSG, invece, condivide gli stessi punti dello Stoccarda ma gode di una migliore differenza reti. I parigini sono galvanizzati dalla clamorosa rimonta contro il Manchester City alla settima giornata, quando hanno ribaltato uno svantaggio di 2-0 vincendo 4-2. Anche se il pareggio per 1-1 contro il Reims nell’ultimo turno di Ligue 1 ha rallentato la loro marcia, il PSG rimane focalizzato sull’obiettivo.

DIRETTA STOCCARDA PSG, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

C’è curiosità tra i tifosi nel vedere in questa ultima giornata di Champions League la diretta Stoccarda PSG che sarà visibile TV, da casa, grazie a Sky Sport e ad Amazon Prime Video, ma potrete anche collegarvi da ovunque vi troviate, sul cellulare o al computer, tramite l’app di Sky go.

STOCCARDA PSG, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Stoccarda PSG. La squadra di Sebastian Hoeness dovrebbe schierarsi con un equilibrato 4-2-3-1, con Nubel a difendere i pali. La linea difensiva sarà formata da Vagnoman, Rouault, Chabot e Mittelstadt. In mediana, Keitel e Stiller avranno il compito di proteggere la difesa e impostare il gioco, mentre la trequarti vedrà protagonisti Leweling, Millot e Fuhrich, chiamati a supportare Undav.

Il PSG di Luis Enrique opterà per il consueto 4-3-3. Donnarumma sarà tra i pali, con Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernandez a formare il reparto difensivo. A centrocampo, Fabián Ruiz, Vitinha e Joao Neves, mentre il tridente offensivo vedrà Dembélé e Barcola sulle fasce, con Gonçalo Ramos nel ruolo di punta centrale.

STOCCARDA PSG, LE QUOTE

Secondo i bookmaker per la diretta Stoccarda PSG si prospetta una sfida equilibrata. I parigini sono leggermente favoriti con una quota di 2.80, mentre il successo dello Stoccarda vale 3.50. Il pareggio si attesta a 2.50.