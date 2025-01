CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL SOGNO È DONNARUMMA

Continuano le suggestioni per il calciomercato Inter con i nerazzurri che stanno già lavorando per giugno dove potrebbe piazzare colpi molto importanti che possano aumentare ulteriormente il valore generale della rosa e giocare al meglio tutte le competizione disputate. La suggestione più grande di queste ultime ore è senza dubbio quella che riguarda Gianluigi Donnarumma e lo vede seguito dai nerazzurri in ottica della prossima sessione di calciomercato.

Sommer ha 36 anni e Martinez non sembra garantire la sicurezza necessaria per difendere i pali dell’Inter, perciò, i nerazzurri stanno provando il grande colpo per riportare a Milano quello che è l’attuale portiere della nazionale italiana nonché capitano. Secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, infatti, non sono arrivate smentite dalla società nerazzurra in merito a questa notizia ed è ormai chiaro che il portiere italiano si separerà dal Paris Saint-Germain anche e soprattutto per il rapporto mai sbocciato con Luis Enrique che ricerca altre caratteristiche nel portiere della sua squadra.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PRESSING DEL TORINO SU BUCHANAN

Tanto lavoro anche in uscita per il calciomercato Inter con diversi calciatori pronti a lasciare Appiano Gentile già a gennaio per liberare spazio ad eventuali nuovi acquisti che potrebbero arricchire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei nomi in uscita è quello del canadese Tajon Buchanan che ha su di lui l’interesse di diverse squadre di Serie A tra cui il Torino di Vanoli che è alla ricerca di un nuovo esterno e potrebbe puntare tutto proprio sul calciatore dell’Inter.

La base della trattativa dovrebbe essere un prestito per dare minutaggio ad un calciatore che ne ha tanto bisogno soprattutto dopo il brutto infortunio che gli ha fatto saltare la preparazione e la prima parte di stagione. In caso di uscita di Buchanan, l’Inter potrebbe decidere di andare sul mercato a trovare un sostituto anche se, sulla fascia destra, Dumfries e Darmian possono bastare fino alla fine della stagione.

