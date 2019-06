Diretta Stoyanovskiy Krasilnikov-Ranghieri Caminati/ Streaming video e tv: che match!

Stoyanovskiy Krasilnikov-Ranghieri Caminati, in diretta dal Rothenbaum Stadium di Amburgo, è la partita di beach volley in programma oggi sabato 29 giugno alle ore 16,00. Ecco il secondo impegno della coppia italiana, impegnata ai Mondiali di beach volley 2019 di Amburgo: dopo la partita con Doppler Horst infatti con la diretta Stoyanovskiy Krasilnikov-Ranghieri Caminati, al duo azzurro è chiesto un nuovo salto di qualità. Se infatti i nostri beniamini saranno anche oggi in campo con il desiderio di fare bene, ma senza alcuna grande pressione sui risultati da ottenere, ben diverso sarà l’animo dei loro avversari, coppia numero tre al mondo nel ranking Fivb e primi favoriti alle fasi più calde del tabellone finale.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Stoyanovskiy Krasilnikov-Ranghieri Caminati non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match. Punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA STOYANOVSKIY KRASILNIKOV-RANGHIERI CAMINATI: CHE BANCO DI PROVA PER GLI AZZURRI

Considerato quindi il ranking degli avversari, capiamo subito che la diretta Stoyanovskiy Krasilnikov-Ranghieri Caminati sarà un impegno più che duro per i due azzurri, che già sono usciti estremamente provati dal primo match del girone C con la coppia austriaca Doppler-Horst. Non per questo però gli azzurri getteranno la spugna: anzi con il loro status di wild card potranno ancora una volta fare da mina vagante nel tabellone della manifestazione iridata. Non potranno invece permettersi alcun passo falso il due russi, su cui le attese dei fan come dei semplici appassionati sono altissime in questa edizione dei Mondiali di beach volley 2019. Non scordiamo infatti che è proprio in virtù della loro terza casella nel ranking mondiale della Fivb che Stoyanovskiy e Krasilnikov hanno avuto accesso al tabellone di Amburgo, senza alcun fatica e pure si sono già messi parecchio in mostra anche nella precedente edizione del torneo iridato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA