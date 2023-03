Diretta Stramilano 2023/ Streaming video tv Rai, vincitore della mezza maratona

Diretta Stramilano 2023: i tre tracciati della 50^ edizione della mezza maratona

Torna questa domenica 19 marzo il tradizionale appuntamento con la diretta della Stramilano 2023; madrina d’eccezione Paola Di Benedetto, nota conduttrice e showgirl che avrà l’onore di raccontare la mezza maratona tra le vie della città di Milano. In linea con le edizioni precedenti sarà possibile scegliere tra 3 percorsi differenti, sia per distanza da percorrere che per tragitto. Due tracciati da 5 e 10 chilometri con partenza da piazza Duomo fino all’Arena Civica e un terzo percorso da 21 chilometri – Stramilano half marathon – con partenza e traguardo che coincidono in piazza Castello.

La diretta Stramilano 2023 sancisce lo storico traguardo dei 50 anni di storia e iconica tradizione; è record infatti di iscritti, stimati intorno ai 60mila rispetto ai 55mila della passata edizione che ha visto trionfare Nyakundi Dickson e Giovanna Epis. Per il tour più ostico, ovvero la Stramilano Half Marathon da ben 21 chilometri distribuiti tra le strade di Milano, si contano già 5mila iscritti pronti a partire da piazza Castello per tagliare il prestigioso traguardo nel medesimo punto.

Stramilano 2023, dove vederla in diretta TV e streaming: orari e modifiche dei mezzi pubblici

In base ai tre differenti percorsi previsti dalla mezza maratona Stramilano 2023 vi saranno diversi orari di partenza. Il tracciato da 10 chilometri che parte da piazza Duomo avrà inizio alle ore 9.00; trenta minuti più tardi si partirà invece con il tracciato da 5 chilometri sempre dal medesimo punto e per giungere fino a piazza Castello per tagliare il traguardo finale. Chiaramente, l’occasione della Stramilano 2023 ha portato a numerose modifiche relative ai mezzi pubblici e non solo, sia per questioni di sicurezza che di logistica.

Per i 50 anni della Stramilano 2023 non è prevista, così come per lo scorso anno, alcuna diretta televisiva per seguire l’andamento della mezza maratona milanese. Chi non avrà modo di godere dal vivo della straordinaria tradizione atletica potrà comunque osservare un’ampia sintesi seguita da una replica disponibile su Raisport. I contenuti sulla Stramilano 2023 saranno offerti domenica pomeriggio in due appuntamenti: 16.15 e 17.15, oltre a lunedì 20 marzo alle ore 8.30 e 9.30 .











