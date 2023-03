Diretta/ Reggina Cagliari video streaming tv: squadre a pari punti (Serie B)

DIRETTA REGGINA CAGLIARI: PER MANTENERE LA ZONA PLAY OFF!

La diretta Reggina Cagliari, in programma sabato 18 marzo alle ore 16:15, vede due squadre con gli stessi punti sfidarsi per mantenere la zona playoff. Gli amaranto stanno vivendo un periodo assai complicata con quattro sconfitte nelle ultime cinque, l’unica vittoria conquistato tra le mura amiche contro il Modena. La cura Ranieri sembra invece fare bene al club sardo, capace di riscattarsi dal ko a Modena con il successo a Benevento, quattro pareggi di fila e infine la vittoria per 4-1 con l’Ascoli.

La Reggina in casa alterna una sconfitta e una vittoria dal 14 gennaio, non trovando un equilibrio capace di registrare un salto di qualità da parte dei calabresi, che comunque sono quarti per rendimento casalingo dietro a Frosinone, Cagliari e Genoa. Proprio gli isolani, avversario di giornata per la Reggina, ha una tendenza abbastanza preoccupante lontano da casa con un solo successosu quattordici partite ma soprattutto otto pareggi per un totale di undici punti in quattordici match disputati.

REGGINA CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Reggina Cagliari sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Reggina Cagliari è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

REGGINA CAGLIARI, PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Reggina Cagliari vedono gli amaranto optare per un 4-3-3. A difendere la porta ci saranno Pierozzi, Cionek, Gagliolo e Di Chiara davanti all’estremo difensore Colombi. Trio di centrocampo formato da Fabbian, Majer in regia e Hernani, ex Parma. In avanti Strelec centravanti con Rivas a destra e Menez a sinistra.

La risposta dei sardi vede il 4-4-1-1 di Ranieri con Radunovic tra i pali. Zappa, in gol con l’Ascoli, schierato da terzino destro con Barreca sul lato opposto e il duo centrale Goldaniga-Dossena. Nella zona nevralgica del campo Nandez e Makoumbou, Luvumbo e Millico i due esterni. Il trequartista Mancosu supporterà Lapadula.











