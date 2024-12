Diretta streaming X Factor 2024: tutti i modi possibili per vedere la finale

Il grande giorno è arrivato: questa sera, 5 dicembre 2024, va in onda la finale di X Factor; ma quali sono i modi per seguirla? Partiamo col ricordare che, a differenza di tutti i Live andati finora in onda, la finale del talent show non si terrà al Teatro Repower di Milano, bensì a Napoli, a Piazza del Plebiscito. Tutti coloro che non hanno acquistato un biglietto per vederla in loco, potranno seguire la diretta streaming di X Factor 2024.

La finale è infatti disponibile, come sempre, su Sky, a cui si può accedere soltanto previo abbinamento. In quel caso potrete vedere tutte le performance della serata dei quattro finalisti in streaming sul canale Sky Uno, Ma la puntata è anche disponibile sulla piattaforma NOW TV, sempre previo abbonamento.

La finale di X Factor 2024 è disponibile anche in chiaro: le info

Eccezionalmente, la finale di X Factor 2024 è però disponibile anche in chiaro. Ciò vuol dire che tutti coloro che non hanno un abbonamento a Sky o Now e che non sono in piazza a Napoli, potranno vedere la puntata in diretta su TV8 (canale 8 del televisore oppure sul sito cliccando qui). Anche quest’anno si è infatti deciso di rendere il gran finale fruibile a tutti, per chiudere in bellezza questa edizione. Cosa che invece non è stata possibile con tutte le precedenti puntate del talent di quest’anno, disponibili in chiaro su TV8 solo la settimana successiva, di martedì in prima serata.

Ricordiamo che su Sky e Now TV sono disponibili per la visione tutte le puntate di X Factor 2024 già andate in onda, così come i daytime in onda ogni giorni alle 19.30. Non resta, dunque, che assistere alla sfida conclusiva dei quattro talenti rimasti in gara, che ricordiamo essere i Patagarri, Les Votives, Mimì Caruso e Lorenzo Salvetti. Tra loro c’è il vincitore di X Factor 2024.