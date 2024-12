Una enorme X sta per fare il suo esordio in una delle piazze più belle d’Italia; maestosa dal punto di vista architettonico e intrisa di storia e cultura. Di cosa stiamo parlando? Della location della finale di X Factor 2024 che avrà luogo questa sera – 5 dicembre 2024 – direttamente da Piazza del Plebiscito a Napoli. Si tratta di una primissima volta per il live show all’ombra del Vesuvio e, non a caso, i biglietti per l’evento sono andati letteralmente a ruba.

E’ stato lo stesso Ceo della Fremantle – ovvero la società produttrice del talent targato Sky – Marco Tombolini a sottolineare il perchè la scelta della location finale X Factor 2024 sia ricaduta proprio su Napoli e in particolare sfruttando le suggestive fattezze architettoniche di Piazza del Plebiscito. “E’ la città della musica, dovevamo essere all’altezza di questa città con questo show”. Le parole di Marco Tombolini preannunciano uno show senza precedenti e le curiosità e dettagli che trapelano sulla location lo confermano.

Location finale X Factor 2024: tutti i dettagli sulla scenografia di Piazza del Plebiscito, Napoli

Come sarà organizzata la location finale di X Factor 2024? Piazza Del Plebiscito – Napoli – sarà agghindata per rendere ancora più imperdibile l’appuntamento con l’ultimo atto del talent. I 4 cantanti finalisti si troveranno uno contro l’altro in uno scenario decisamente suggestivo ma soprattutto innovativo dal punto di vista delle tecnologie, strumenti e strutture messe a disposizione. La location prevede un palco a forma di X di ben 1000 mq; una splendida esagerazione, accentuata dalla presenza di altri 500 mq di piattaforme video con circa un migliaio di sezioni luminose. Tutto per aggiungere colori artificiali alle tonalità che coloreranno Piazza del Plebiscito grazie alle voci dei finalisti di X Factor 2024

Ma ricordate le precedenti location rispetto a quella scelta per la finale di X Factor 2024? Dopo 3 anni all’Allianz Cloud di Milano lo show si sposta, come anticipato, per la prima volta a Napoli. Ma la particolarità dell’evento risiede anche nella scelta scenografica dato che per la prima volta non ci saranno palazzetti, teatri o simili: bensì una piazza intrisa di cultura e storia. Prima della ‘tripletta’ milanese la precedente location per la finale era stata, per due anni consecutivi, la città di Roma e precisamente il Teatro 5.