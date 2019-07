Diretta Sudafrica Australia/ Streaming video e tv: esordio al Rugby Championship 2019

Sudafrica Australia si gioca alle ore 17:05 – italiane – di sabato 20 luglio, presso l’Emirates Airline Park di Johannesburg: la partita è valida per la prima giornata del Rugby Championship 2019. Un torneo che è stato conosciuto, almeno fino a otto anni fa, come Tre Nazioni: l’aggiunta dell’Argentina ha cambiato la denominazione ufficiale, resta invece la formula di un round robin la cui classifica determinerà la nazionale campione. Con una rettifica, che avremo ogni quattro anni: esattamente come nel 2015 questa edizione che inizia oggi prevederà delle partite di sola andata, soprattutto perchè tra poco ci sarà il Mondiale a tenerci compagnia. Ad ogni modo quello di Johannesburg è il big match del turno, e dunque ci accomodiamo per stare a vedere quello che succederà nella diretta di Sudafrica Australia di cui possiamo intanto andare a presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudafrica Australia, così come tutto il Rugby Championship 2019, sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione satellitare e sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati: il canale cui fare riferimento è Sky Sport Uno (201) con la possibilità di seguire questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SUDAFRICA AUSTRALIA: IL CONTESTO

Sudafrica Australia dunque rappresenta una grande partita, che è anche l’apertura di questo Rugby Championship 2019: il vantaggio degli Sprinboks sarà quello di giocare in casa, ma visto che ogni nazionale disputerà tre gare a quella sudafricana è toccato purtroppo l’onere (come anche alla Nuova Zelanda) di affrontare le altre due in trasferta. Questo vuol dire che, dando quasi per assodato che contro l’Argentina possa arrivare una vittoria, il Sudafrica dovrà cogliere il successo oggi e farlo con il massimo dei punti possibile (vedremo poi di cosa si tratta), mentre l’Australia con un eventuale colpo a Johannesburg si metterebbe in una posizione realmente ottimale per andare a caccia di un trofeo che ha vinto quattro anni fa. Sia come sia stiamo parlando di una partita tra le più interessanti nell’intero panorama mondiale del rugby: anche se ultimamente il Sudafrica ha avuto qualche calo, resta nell’élite internazionale di questo sport e proverà a mettere a referto una vittoria iniziale che sarebbe preziosa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA