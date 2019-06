Diretta Sudafrica Namibia/ Streaming video Dazn: partita decisiva! (Coppa d’Africa)

Sudafrica Namibia sarà in diretta all’Al Salam Stadium del Cairo oggi, 28 giugno 2019, alle 22.00 ora italiana. Il match sarà valido per la seconda giornata della Coppa d’Africa 2019. L’inizio di questa avventura è stato praticamente identico per le due nazionali in questione. Entrambe infatti hanno perso con un passivo di una rete, il risultato delle sfide contro Marocco e Costa d’Avorio è stato in entrambi i casi 1-0. Di certo le due squadre non partono con i favori dei pronostici per vincere questa competizione, ma una vittoria oggi potrebbe proporre una delle due come scomoda outsider in questo Girone D dominato da due squadre nettamente più forti per qualità tattiche e tecniche.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudafrica Namibia non è prevista: infatti la Coppa d’Africa 2019 è tutta trasmessa sulla piattaforma DAZN, dunque l’appuntamento è riservato in esclusiva ai soli abbonati che potranno seguire questa partita in diretta streaming video con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone, oppure installare direttamente l’applicazione sul televisore, a patto che sia una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SUDAFRICA NAMIBIA

In vista della diretta di Sudafrica Namibia andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni del match in scena alle 22.00 ora italiana allo Stadio Al Salam del Cairo. Il Sudafrica ama schierarsi con un 4-1-3-2 che regala equilibrio sia in fase difensiva che offensiva: Williams; Hlatshwayo, Mkwanazi, Hlanti, Mkhize; Mokotjo; Maboe, Tau, Furman; Zwane, Mothiba. La nazionale del Namibia invece si schiera in campo con un classico 4-4-2: Kazapua; Nyambe, Haoseb, Hanamub, Horaeb; Ketjijere, Starke, Hotto, Shitembi; Shalulile, Limbodi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Sudafrica Namibia indicano chiaramente nei Bafana Bafana la squadra favorita: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,55 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 3,70 che è stato invece assegnato all’eventualità del successo namibiano (segno 2). L’eventualità del pareggio vi permetterebbe di guadagnare 6,25 volte la cifra puntata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA