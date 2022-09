Diretta/ Sudtirol Cosenza streaming video tv: rincorsa altoatesina (Serie B)

DIRETTA SUDTIROL COSENZA: RISULTATO NON SCONTATO!

Sudtirol Cosenza, in diretta sabato 17 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Druso di Cosenza, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie B. Rincorsa altoatesina dopo il difficile impatto con la Serie B, categoria affrontata per la prima volta in questa stagione. La prima vittoria è arrivata contro il Pisa, quindi importantissimo colpo in casa del Como che ha risollevato la formazione passata sotto la guida di Bisoli in panchina dalla zona calda della classifica.

Il Cosenza era partito agganciando subito il vertice ma è stato costretto a frenare nelle ultime partite, pareggiando a Terni e subendo una sconfitta interna contro il Bari nelle ultime due partite disputate, con il Sudtirol ora distante un solo punto in classifica rispetto ai silani. Le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato dai play off della stagione 2017/18: il 6 giugno 2018 il Sudtirol vinse 1-0 l’ultimo precedente a Bolzano, il Cosenza ribaltò la situazione il 10 giugno successivo vincendo 2-0 in casa e accedendo alla semifinale play off per la Serie B, poi vinta contro il Siena.

SUDTIROL COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Sudtirol Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Parma in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Pierpaolo Bisoli schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi; Berra, Masiello, Curto, D’Orazio; Rover, Pompetti, Berardinelli, Crociata; Odogwu, Casiraghi. Risponderà il Cosenza allenato da Davide Dionigi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Martino; Florenzi, Voca, Brescianini; Brignola, D’Urso; Larrivey.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

