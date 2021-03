Diretta/ Sudtirol Fano (Serie C) streaming video e tv: altoatesini alla rincorsa

DIRETTA SUDTIROL FANO: PADRONI DI CASA IN SCIOLTEZZA!

Sudtirol Fano, in diretta mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie C. Altoatesini alla rincorsa col Padova che resta in vetta lontano solo 3 lunghezze, e c’è rammarico per lo scontro diretto sfuggito solo nei minuti finali. L’ultimo poker rifilato alla Sambenedettese a domicilio ha comunque consentito al Sudtirol di restare aggrappato al sogno Serie B, anche se ora c’è da fare anche i conti col Perugia che deve recuperare 2 partite, ma nell’anticipo di questo turno infrasettimanale si è fatto bloccare sul pareggio proprio dalla Samb. Il Fano in questa stagione ha fatto lo sgambetto a molte grandi, ma resta quintultimo in classifica a braccetto con l’Imolese, in lotta per una salvezza diretta che sarebbe straordinaria considerando le difficoltà di inizio anno.

Dopo il colpaccio in casa del Mantova il Fano ha pareggiato 1-1 nello scontro salvezza con il Ravenna, la squadra allenata da Flavio Destro sembra comunque avere una maggiore solidità rispetto ai problemi di inizio stagione, quando l’imperativo sembrava soprattutto riuscire ad evitare l’ultimo posto e la retrocessione diretta.

DIRETTA SUDTIROL FANO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Fano non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL FANO

Le probabili formazioni della sfida tra Sudtirol e Fano presso lo stadio Druso. I padroni di casa allenati da Stefano Vecchi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Poluzzi; Morelli, Polak, Curto, Fabbri; Tait, Fink, Karic; Voltan; Rover, Magnaghi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Flavio Destro con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Viscovo; Cason, Brero, Bruno; Rodio, Gentile, Marino, Amadio, Monti; Ferrara, Barbuti.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Sudtirol e Fano, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.70 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 6.50 volte la posta scommessa.

