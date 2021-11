DIRETTA/ Sudtirol Juventus U23 video streaming tv: un solo incrocio, 3 giorni fa

DIRETTA SUDTIROL JUVENTUS U23: I TESTA A TESTA

L’unico precedente di Sudtirol Juventus U23 è particolarmente significativo, perché è andato in scena appena tre giorni fa: quest’anno le due squadre sono avversarie nel girone A del campionato di Serie C, e gli altoatesini si sono presentati alla sfida del Druso con il primo posto in classifica. Favoriti, hanno rispettato il pronostico vincendo 2-0: entrambi i gol sono arrivati nel primo tempo, prima con il rigore trasformato da Daniele Casiraghi e poi con il colpo di testa di Matteo Rover, che ha sfruttato la punizione dello stesso trequartista.

Possiamo poi ampliare il quadro dei testa a testa parlando dei due allenatori: Lamberto Zauli ha timbrato anche un pareggio contro il Sudtirol mentre Ivan Javorcic ha incrociato la Juventus U23 in ben 8 occasioni e ha ottenuto la metà delle vittorie (ma anche 3 sconfitte), nei quattro precedenti tra i due tecnici invece regna l’equilibrio più totale, visto che troviamo in questo caso due vittorie a testa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SUDTIROL JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Juventus U23 sarà una diretta streaming video su Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C, Coppa Italia compresa, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SUDTIROL JUVENTUS U23: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Sudtirol Juventus U23, in diretta mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. E’ già bis tra le due squadre che si sono appena affrontate in campionato domenica scorsa. Sono stati gli altoatesini a imporsi con un 2-0 firmato dai gol di Casiraghi e Rover, un successo che ha permesso al Sudtirol di mantenere la vetta della classifica con un punto di vantaggio su Padova e Renate.

Nella rivincita di Coppa i giovani bianconeri proveranno a rifarsi e a scuotersi dopo un momento abbastanza difficile, con il ko al “Druso” di domenica scorsa che è arrivato dopo tre pareggi consecutivi in campionato. La Juventus U23 per ora non è riuscita a mantenere una continuità da alta classifica nel suo cammino stagionale, un momento di crisi che aveva interrotto una fase positiva che all’inizio del mese di ottobre aveva portato a due vittorie consecutive contro Mantova e Seregno.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Ivan Javorcic schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi, De Col, Zaro, Curto, Fabbri; Tait, Moscati, Broh; Rover, Casiraghi; Fischnaller. Risponderà la Juventus U23 allenata da Lamberto Zauli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Garofani, Leo, Poli, Riccio, Anzolin; Miretti, Leone, Sersanti; Sekulov, Soulè, Akè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Druso di Bolzano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.60.



