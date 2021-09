Diretta/ Sudtirol Pergolettese (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via!

DIRETTA SUDTIROL PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere Sudtirol Pergolettese: che cosa potrebbe succedere in campo? Cerchiamo di capirlo analizzando le statistiche delle due formazioni nelle prime giornate del girone A del nuovo campionato di Serie C. Un Sudtirol sulla carta favorito affronta in casa la Pergolettese reduce dalla prima affermazione stagionale (2-1 in casa contro la Pro Sesto). Il Sudtirol nell’ultima giornata ha regolato con un secco 2-0 il Trento nel derby. La compagine altoatesina, finora imbattuta in campionato, ha segnato quattro reti in questo avvio di stagione, subendone di contro soltanto una.

La Pergolettese, dal canto suo, è andata in gol in quattro occasioni, ma la difesa della compagine cremasca è stata bucata ben cinque volte in tre giornate. Adesso però non è più tempo per parole e numeri: cediamo allora senza indugio la parola al campo, dove a parlare con le azioni saranno i protagonisti di Sudtirol Pergolettese!

DIRETTA SUDTIROL PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Pergolettese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LO STORICO

Non ci sono precedenti per la diretta di Sudtirol Pergolettese. La gara si gioca per la primissima volta questo pomeriggio per la quarta giornata del Gruppo A di Serie C. Gli altoatesini sono partiti vorte vincendo le due gare disputate in casa per 1-0 contro Virtus Verona e Trento, mentre hanno pareggiato quando sono scesi in campo in trasferta col risultato di 1-1 contro l’Albinoleffe.

Dall’altro lato invece la Pergolettese ha rialzato la testa vincendo nell’ultimo turno per 2-1 contro Pro Sesto. Prima aveva perso sia con la Juventus U23 in casa, il risultato finale era stato di 1-2. Stesso risultato, ma con addendi invertiti, era arrivato il 4 settembre quando la Pergolettese era crollata per 2-1 contro il Padova. Staremo a vedere come andrà questo primo match in assoluto tra le due squadre. (Matteo Fantozzi)

OCCHIO ALLE SORPRESE…

Sudtirol Pergolettese, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie C. Altoatesini lanciati dagli ultimi risultati, il Sudtirol dopo la secca vittoria per 2-0 nel derby contro il Trento di domenica scorsa è riuscito anche a produrre una prestazione decisamente brillante in Coppa, andando a calare il poker contro la Giana Erminio ed accedendo così al terzo turno della competizione, mentre in campionato resta secondo a 2 lunghezze dalla coppia di testa Padova-Pro Vercelli.

I cremaschi hanno obiettivi diversi per questa stagione, pensando innanzitutto alla salvezza. Dopo le prime sconfitte tra campionato e Coppa Italia la Pergolettese ha ottenuto la prima vittoria e i primi punti sabato scorso battendo 2-1 la Pro Sesto in rimonta, grazie a un’autorete di Della Giovanna e a un gol di Bariti. Un modo per sbloccare il proprio cammino, con la Pergolettese che come detto punta a confermare la permanenza diretta nei professionisti, obiettivo raggiunto in maniera convincente nella scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PERGOLETTESE

Le probabili formazioni di Sudtirol Pergolettese, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Ivan Javorcic schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi, Malomo, Zaro, Curto, Fabbri; Tait, Gatto, Beccaro; Casiraghi, Voltan; Odogwu. Risponderà la Pergolettese allenata da Stefano Lucchini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Soncin; Piccardo, Lucenti, Lambrughi, Villa; Arini, Varas, Zennaro; Bariti, Guiu Villanova, Morello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Druso di Bolzano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



