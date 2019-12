Diretta Sudtirol Piacenza/ Streaming video tv: duello ai piani alti (Serie C)

Südtirol Piacenza, diretta dal signor Mattia Pascarella della sezione AIA di Nocera Inferiore, è una delle sfide che compongono il palinsesto della diciannovesima giornata del girone B del campionato italiano di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 15.15 di domenica 15 dicembre presso lo stadio Druso di Bolzano. Non è errato affermare che si tratti di un duello ai piani alti della classifica. I padroni di casa, ad esempio, occupano la quarta posizione a quota 35 punti in coabitazione con il Reggio Audace (o Reggiana, se preferite) e, dopo due ko di misura rimediati per mano di Triestina e Vicenza, sono tornati a sorridere domenica a Ravenna, dove si sono imposti sui locali con il punteggio di 0-2. Sono fin qui undici le vittorie centrate, a fronte di 2 pareggi e cinque sconfitte. Stagione fin qui positiva anche per gli ospiti, sesti in graduatoria (31 punti) a sole quattro lunghezze di distanza dai loro rivali di turno, con la possibilità concreta di portarsi a -1 dalla quarta piazza. Nell’ultima giornata, dopo due pareggi di fila contro Imolese (0-0) e Reggio Audace (2-2), gli emiliani hanno rifilato un netto 3-0 al fanalino di coda Rimini, rilanciando le proprie ambizioni in ottica promozione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta di Südtirol Piacenza domenica 15 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PIACENZA

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Südtirol Piacenza, sfida d’alta quota che stabilirà chi, fra le due contendenti, potrà credere più convintamente all’ipotesi di promozione in Serie B a fine stagione. Il Südtirol dovrebbe adottare il 4-1-3-2, schierando Cucchietti (prodotto del settore giovanile del Torino) fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il quartetto difensivo formato da Ierardi, Polak, Alari e Fabbri. A centrocampo, vertice basso Berardocco, a coprire le spalle al trio Tait, Casiraghi e Morosini. Pronti a capitalizzare le occasioni da gol che si paleseranno ai loro occhi saranno, infine, i bomber Turchetta e Mazzocchi, quest’ultimo a segno nel precedente turno di campionato. Risponderà con il 4-4-2 il Piacenza, mandando tra i legni Del Favero, estremo difensore scuola Juventus. Retroguardia a quattro con Zappella, Pergreffi, Milesi e Imperiale. Sulle fasce troveranno collocazione Sestu e Corradi. Internamente, invece, la mediana sarà affidata a Marotta e Della Latta. Completano lo starting eleven ospite Cacia e Paponi, due che il feeling con il gol lo conservano intatto da anni.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico scontato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è, infatti, quotato a 2,00, mentre il segno 2, che rappresenta l’opzione più remunerativa, addirittura a 3,70. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari paga 3,15 volte l’importo scommesso.



