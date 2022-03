Diretta/ Sudtirol Pro Sesto streaming video: capolista per tenere il ritmo (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL PRO SESTO: OSPITI A -2 DALLA SALVEZZA!

Sudtirol Pro Sesto, in diretta mercoledì 15 marzo 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Capolista condannata a tenere il ritmo nonostante un rendimento da record: il Padova alle spalle degli altoatesini non molla e i punti di vantaggio per il Sudtirol restano 7 anche dopo la vittoria sul campo della Juventus U23, l’ennesima senza subire gol con sole 7 reti incassate in 31 partite dalla squadra di Javorcic.

La Pro Sesto dopo l’ultimo 2-2 in casa contro il Seregno resta quintultima in classifica a -2 dalla salvezza diretta anche se i lombardi hanno visto sfumare la vittoria nel finale, mancando un’occasione per un passo avanti significativo verso la salvezza. Nel match d’andata Sudtirol corsaro e vincente di misura a Sesto San Giovanni con un rigore di Casiraghi, al 17 gennaio 2010 risale l’ultimo precedente tra le due formazioni allo stadio Druso con vittoria altoatesina col risultato di 2-1.

DIRETTA SUDTIROL PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Pro Sesto, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Ivan Javorcic schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi; Malomo, Zaro, Curto, Fabbri; Broh, Gatto, Beccaro; Casiraghi, Rover; De Marchi. Risponderà la Pro Sesto allenata da Ettore Pasca con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Del Frate; Mazzarani, Toninelli, Maldini, Caverzasi; Cerretelli, Gattoni, Sala; Ghezzi, Capogna, Scapuzzi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Pro Sesto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.

