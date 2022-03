Diretta/ Sudtirol Seregno streaming video tv: altoatesini verso il sogno (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL SEREGNO: PARTITA SENZA STORIA!

Sudtirol Seregno, in diretta domenica 20 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie C. Altoatesini verso il sogno dopo l’ultimo 2-0 inflitto alla Pro Sesto: la squadra di Javorcic ha dimenticato lo scivolone di Piacenza mettendo in fila tre vittorie consecutive in campionato senza subire gol e mantenendo a 7 punti di distanza un Padova ancora non intenzionato a mollare.

Il Seregno arriva all’impegno in casa della capolista da terzultimo in classifica da dopo una vittoria molto importante nello scontro salvezza contro il Legnago Salus, successo che ha permesso ai brianzoli di agganciare proprio la Pro Sesto appena battuta dal Sudtirol in classifica. Il match d’andata disputato a Seregno ha visto il Sudtirol imporsi con il punteggio di 1-2, di Rover e Odogwu i gol decisivi per la formazione altoatesina.

DIRETTA SUDTIROL SEREGNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Seregno non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL SEREGNO

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Seregno, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Ivan Javorcic schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi; De Col, Zaro, Vinetot, Davi; Tait, Gatto, Broh; Rover, Voltan; Galuppini. Risponderà il Seregno allenato da Alberto Mariani con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tozzo; Gemignani, Solcia, Rossi; Balzano, Iurato, Raggio Garibaldi, Vitale, Valeau; Cocco, Ze Gomes.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Seregno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Seregno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 12.00.

