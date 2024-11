VIDEO SPEZIA SUDTIROL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Spezia Sudtirol come da previsione vede partire molto bene i liguri, che pressano a tutto campo cercando di mettere in difficoltà la squadra di Bolzano. Abbiamo subito una rete di Kouda, pescato però in fuorigioco dopo un consulto del VAR. Lo stesso Kouda, dopo l’autorete di Pietrangeli che sbaglia il controllo mandando il pallone nella sua porta, si infortuna dopo uno scatto dove sente tirare un muscolo. Perciò è uscito dal campo e al suo posto vediamo Degli Innocenti, che nella prima frazione di gioco però non ha inciso più di tanto.

Allo scadere della prima frazione, arriva il raddoppio della formazione casalinga che trova la rete con Esposito. Il gol arriva sugli sviluppi di un’azione corale, il che porta poi alla conclusione il giocatore che libera un potente tiro a giro che insacca proprio sotto il sette. Un vero eurogol da rivedere nel video che abbiamo allegato a questo articolo.

VIDEO SPEZIA SUDTIROL, IL SECONDO TEMPO

La ripresa di Spezia Sudtirol comincia come il primo tempo, l’unica differenza è che nessuna delle due formazioni è riuscita a segnare in quei primi venti minuti. Però lo Spezia non demorde, anzi continua ad attaccare nonostante possa permettersi anche di tirare i remi in barca visto che il Sudtirol dopo i vari cambi, tra cui Kurtic, non riesce comunque a rendersi pericolosi in zona ligure. Anzi nella ripresa la squadra di Bolzano sembra ancora più in difficoltà.

Il risultato finale non vede vincere – ma stravincere – lo Spezia contro il Sudtirol che non ha mai avuto molte possibilità nel corso della partita, soprattutto quando è arrivata la terza rete ligure che questa volta nasce dai piedi di Vignali che approfitta di una difesa tutt’altro che sufficiente del Sudtirol per segnare con un tiro rasoterra dove il portiere non può in alcun modo intervenire.

VIDEO SPEZIA SUDTIROL: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS