DIRETTA/ Sudtirol Ternana video streaming tv: i precedenti del match sono appena due

DIRETTA SUDTIROL TERNANA: I TESTA A TESTA

Non si può certo dire che la diretta di Sudtirol Ternana costituisca una grande classica per il calcio italiano, dal momento che i precedenti sono appena due, relativi al campionato di Serie C della stagione 2018-2019. Il Sudtirol è in vantaggio grazie alla vittoria per 2-1 a Bolzano di mercoledì 12 dicembre 2018 e alpeggio per 1-1 in casa della Ternana domenica 14 aprile 2019. Per dire qualcosa in più, ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto le rose attuali di Sudtirol e Ternana per questo campionato di Serie B 2022-2023.

I numeri ci dicono che la rosa del Sudtirol vale complessivamente 10,10 milioni di euro, pari a 337.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società altoatesina. La Ternana invece ha un valore globale della rosa di ben 20,93 milioni di euro e quindi la media per ogni giocatore a disposizione della società rossonere umbra sale fino a 675.000 euro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUDTIROL TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

SUDTIROL TERNANA: SFIDA AI PIANI ALTI!

Sudtirol Ternana, in diretta sabato 11 dicembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie B. Le due squadre cercano la legittimazione di un ottimo inizio di campionato, che le ha lasciate però ancora a un passo dai rispettivi obiettivi. La Ternana si era lanciata in zona Serie A ma ha attraversato un momento negativo che ha portato all’esonero di Lucarelli, sostituito da Andreazzoli che nell’ultima giornata ha ottenuto col Cagliari la sua prima vittoria.

Resta al confine della zona play off il Sudtirol che al 95′ del match col Frosinone era terzo in classifica: subito il pareggio all’ultima azione contro i ciociari e quindi un ko nella successiva trasferta sul campo del Genoa gli altoatesini si sono ritrovati ottavi a braccetto con il Pisa, anche se per quella che è una matricola assoluta del campionato l’obiettivo primario resta una salvezza il più possibile tranquilla.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Ternana, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Pierpaolo Bisoli schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Berra; de Col, Tait, Nicolussi Caviglia, Rover; Odogwu, Mazzocchi. Risponderà la Ternana allenata da Aurelio Andreazzoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Iannarilli; Ghiringhelli, Sorensen, Mantovani, Martella; Agazzi, Cassata, Palumbo; Moro; Partipilo, Pettinari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

