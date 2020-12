Diretta/ Sudtirol Triestina (Serie C) streaming video tv: altoatesini, duro impegno

DIRETTA SUDTIROL TRIESTINA: SFIDA DIFFICILE PER I PADRONI DI CASA

Sudtirol Triestina in diretta dallo stadio Druso di Bolzano, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Momento cruciale per gli altoatesini che dopo l’ultimo pareggio sul campo della Virtus Verona sono stati di nuovo costretti a condividere il primo posto in classifica con il Padova. La Triestina però sembra in grande crescita, come dimostrato dall’ultimo 2-1 inflitto al solido Perugia. L’arrivo di Bepi Pillon in panchina sembra aver regalato nuove motivazioni agli alabardati, che puntano innanzitutto a guadagnare un posto di rilievo nella griglia dei play off di Serie B. In trasferta però la Triestina non vince da 5 partite, dal match contro la Vis Pesaro del 21 ottobre scorso. Sarà un esame importante per entrambe le compagini, col Sudtirol che a sua volta deve accelerare per puntare davvero a un primo posto che il club sogna da diverse stagioni, senza essere riuscito mai a lottare fino in fondo per il salto diretto in cadetteria.

DIRETTA SUDTIROL TRIESTINA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Triestina sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL TRIESTINA

Le probabili formazioni di Sudtirol Triestina, sfida che andrà in scena presso lo stadio Druso di Bolzano. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Stefano Vecchi con un 4-3-1-2: Poluzzi; El Kaouakibi, Malomo, Fabbri, Curto; Greco, Tait, Beccaro; Fink; Fischnaller, Rover. Gli ospiti guidati in panchina da Bepi Pillon schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Offredi; Tartaglia, Capela, Lambrughi, Brivio; Rizzo, Giorico, Maracchi; Boultam, Granoche, Mensah.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Sudtirol e Triestina, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.95, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.15, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.90.





