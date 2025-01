DIRETTA SORRENTO POTENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Come potrebbe essere questa diretta di Sorrento Potenza da un punto di vista molto più statistico di quanto potrebbe sembrare? Cerchiamo di capirlo insieme in questo aggiornamento visto che siamo di fronte a due squadre che potrebbero e anzi dovrebbero regalare spettacolo a giudicare dalle medie e dalle statistiche che hanno a disposizione i due team. Iniziamo con il Sorrento, squadra molto arcigna che concede davvero poco e con fatica, parliamo infatti di 0,8 gol subiti in media con però 45 tocchi dentro l’area per cadere con una rete. Davvero una delle medie migliori del campionato.

Il Potenza invece segna un gol e mezzo a partita e di solito gli bastano 34 tocchi dentro l’area per segnare, sarà però difficile cercare di capire in che modo riusciranno a cercare di arginare la difesa avversaria visto che passiamo allo 1,1 in difesa che non dovrebbe essere molto entusiasmante visto che siamo di fronte a due team che in quanto a tocchi mettono davvero sotto scacco l’altra squadra, adesso vediamo insieme il prossimo aggiornamento della diretta di Sorrento Potenza. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SORRENTO POTENZA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Sorrento Potenza sarà possibile sui canali di Sky che trasmetterà anche sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa che vi proponiamo è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà lo svolgimento e le migliori azioni del match.

INCROCIO PER I PLAYOFF

Il sabato della ventitreesima giornata del Girone C di Serie C si apre con l’interessante diretta Sorrento Potenza che andrà in campo alle 17,30 del 18 gennaio 2025. Otto punti in classifica separano le due squadre che stanno vivendo momenti di forma quasi opposti ma sono alla ricerca di una vittoria per seguire l’obiettivo playoff.

Il Sorrento di Barilari si trova in dodicesima posizione ad un solo punto dai playoff ma non vince da cinque partite dopo aver pareggiato l’ultima in trasferta contro l’Altamura. Meglio il Potenza di De Giorgio che occupa la sesta posizione con 36 punti ed arriva da cinque risultati utili consecutivi tra cui lo 0 a 0 in casa della Turris.

SORRENTO POTENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad analizzare insieme anche quelle che sono le probabili formazioni in vista di questa interessante sfida. Il Sorrento di Barilari scenderà in campo con un 4-3-3 con Sorbo riconfermato tra i pali e difeso dalla coppia formata da Fusco e Blondett. In mediana agirà Cuccurullo mentre il tridente offensivo verrà affidato ancora a Guadagni, Musso e Bolsius.

Giocherà 4-5-1, invece, il Potenza di De Giorgio che si affiderà al ruolo chiave e di raccordo di Felippe schierato davanti alla coppia difensiva formata da Verrengia e Sciacca. Castrorani e Schimmenti agiranno sulla fascia mentre il peso dell’attacco sarà affidato all’unica punta Caturano.

SORRENTO POTENZA, LE QUOTE

Lucani favoriti nelle quote dell’agenzia Snai, il pronostico sulla diretta Sorrento Potenza ci dice infatti che il segno 2 è proposto a 1,90, mentre poi si sale a 3,15 per la divisione della posta e fino a 3,70 volte la posta in palio sul segno 1 in quello che sarà di fatto un derby allo stadio Viviani, casa anche del Sorrento.