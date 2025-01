DIRETTA AVELLINO CAVESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri riguardo alla diretta di Avellino Cavese? Passiamo da un estremo all’altro del campo cercando di capire che tipo di sfida andremo a vivere e capendo anche perché una delle due avrà il favore del pronostico e chi invece soffrirà nel corso dei prossimi minuti di gioco. Iniziamo da chi farà gli onori di casa, ovvero l’Avellino che segna in media 1,6 e ne subisce solo 0,8. La stessa media viene mantenuta dalla Cavese che però segna mezzo gol in meno ogni novanta minuti in media, questo perché la squadra ospite è u po’ sfortunata nei tiri, visto che si prende la briga di non sprecare neanche quelli con una visione dello pecchio inferiore al 25%.

Questo porta la squadra a sprecare molti palloni che potrebbero essere gestiti meglio dentro l’area avversaria, infatti parliamo poi di 25 tocchi sprecati prima di impensierire il portiere con un tiro nello specchio. Detto questo crediamo sia anche il caso di fare un passo verso il risultato dicendo che il 67% delle partite (sommate tra Avellino e Cavese) terminano con un risultato superiore all’over 1,5. Quindi attenzione potrebbe essere una partita divertente, vedremo se sarà davvero così nella diretta di Avellino Cavese, soprattutto con il commento live che inizierà tra poco. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Avellino Cavese: dove vedere in streaming video la partita

Seguire la diretta Avellino Cavese sarà possibili per chi è in possesso di un abbonamento a Sky Sport, che detiene i diritti di tutto il campionato, e potrà essere sfruttato sintonizzandosi al canale Sky Sport Calcio o collegandosi alle piattaforme di streaming di SkyGo e NowTv.

La situazione delle squadre

La diretta Avellino Cavese avrà luogo allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi, sarà valida per la giornata 23 del girone C di Serie C e farà scontrare due ottime squadre che stanno percorrendo un ottimo cammino in campionato, la squadra di casa è al quarto posto a soli 2 punti dal terzo ma distanziata di uno solo da Crotone e Potenza quinta e sesta, la Cavese invece è fuori dalla prima metà della classifica, è undicesima a punteggio pari con il Sorrento dodicesimo ma ad un solo punto dalla decima posizione, ultima valida per i playoff, occupata dal Trapani, ma con le squadre fino alla quattordicesima posizione distanti massimo 3 punti. L’Avellino arriva da un pareggio in trasferta per 1-1 contro l’Audace Cerignola, mentre la Cavese si presenta da una vittoria per 1-0 in casa contro il Giugliano.

Avellino Cavese: i possibili protagonisti della sfida

Per la sfida delle 17.30 la squadra di casa scenderà in campo con il 4-3-1-2 del tecnico Raffaele Biancolino con Iannarilli tra i pali, Cancellotti e Frascatore i terzini, difensori centrali Cionek ed Enrici, Armellino, Plameiro sicuri di un posto nel centrocampo insieme ad uno tra De Cristofaro o Dounas, D’Ausilio opererà sulla trequarti dietro a Patierno. Gli ospiti si presenteranno invece con il 4-3-3 di mister Vincenzo Maiuri con Lamberti in porta, Loreto, Saio, Piana e Peretti in difesa, Konate, Pezzella e Vitale a centrocampo e il tridente offensivo formato da Sorrentino, Vogliotti e Fella.

Diretta Avellino Cavese: pronostico finale della gara

La diretta Avellino Cavese è una gara dalla non facile lettura, nonostante tra le due squadre ci siano diverse posizioni di differenza in classifica il momento di forma positivo degli ospiti è sicuramente un fattore di cui tenere conto che può spingere la squadra ospite verso l’impresa in trasferta. I lupi sono comunque i favoriti per la vittoria finale vista l’ottima stagione che stanno vivendo e la concretezza sottoporta che li porta ad essere uno dei migliori attacchi del campionato. Il risultato che quindi più probabilmente andrà in scena è la vittoria dei padroni di casa con però distacco minimo di un gol con gli ospiti che ne segnano uno.