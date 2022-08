DIRETTA/ Sudtirol Venezia video streaming tv: le sfide tra le due squadre sono 10

DIRETTA SUDTIROL VENEZIA: I TESTA A TESTA

Aspettando l’incontro Sudtirol Venezia, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B, guardiamo cosa ci offrono i precedenti scontri tra le due compagini. Scontri totali tra i due club che sono stati ben 10. Il primo incontro, nel 2005, ha visto trionfare il Sudtirol con un imponente 3-1. Allo stadio Penzo, sempre della stessa annata, a vincere fu il Venezia per 2-0. Vittoria del Venezia che è avvenuta anche nel 2014 con il risultato di 1-4, proprio tra le mura amiche del club dell’Alto Adige.

DIRETTA/ Bologna Verona video streaming tv: sono 23 i precedenti al Dall'Ara

Ultimi scontri, avvenuti in Serie C, che hanno evidenziato sempre tanto spettacolo con il Venezia che ha trionfato ad Alto Adige e lo stesso Sudtirol che ha vinto per 0-1 al Penzo, nonché ultimo scontro ufficiale tra le due squadre. Lo score al momento recita 3 vittorie della Sudtirol (due lontane dalle mura amiche), 2 pareggi e 5 vittorie Venezia (3 delle quali in trasferta, proprio come questa volta).

Christian Gytkjaer: "Sto bene a Monza"/ "Ruolo? Quando ero giovane giocavo..."

SUDTIROL VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Sudtirol Venezia sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Sudtirol Venezia, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Sudtirol e Venezia possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

SUDTIROL VENEZIA: PARTITA EQUILIBRATA!

Sudtirol Venezia, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie B. Prima storica partita del torneo cadetto allo stadio Druso, il Sudtirol ha iniziato pagando dazio in casa del Brescia anche con qualche rammarico per un rigore sbagliato, ma proverà ora a ritrovare la solidità che nello scorso campionato ha regalato agli altoatesini la prima, storica promozione in Serie B.

DIRETTA/ Inter Spezia (risultato finale 3-0): Correa per il tris!

Curiosamente, all’esordio assoluto del Sudtirol in B sarà comunque presente il tecnico della promozione, Ivan Javorcic, passato a guidare il Venezia e che ha lasciato la panchina altoatesina al suo secondo Leandro Greco, dopo il breve interregno di Zauli. Venezia uscito sconfitto in casa da una battaglia all’esordio allo stadio Penzo contro un’altra formazione appena retrocessa dalla Serie A, il Genoa. Il 2 aprile 2017 in Serie C il Venezia ha vinto 0-2 l’ultimo precedente in casa del Sudtirol, che ha battuto per l’ultima volta i lagunari in casa con il 3-1 del 28 settembre 2005.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Venezia, match che andrà in scena allo stadio Druso di Bolzano. Per il Sudtirol, Leandro Greco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi; De Col, Zaro, Curto, D’Orazio; Tait, Pompetti, Nicolussi Caviglia; Carretta, Mazzocchi, Rover. Risponderà il Venezia allenato da Ivan Javorcic con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Joronen; Zampano, Modolo, Ceccaroni, Zabala; Fiordilino, Busio, Tessmann; Pierini, Novakovich, Johnsen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sudtirol Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA