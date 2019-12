Diretta Sudtirol Vicenza/ Streaming video tv: scontro di vertice (Serie C)

Sudtirol Vicenza, diretta dall’arbitro Matteo Marchetti della sezione Aia di Ostia Lido, si gioca allo stadio Druso di Bolzano alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 1 dicembre. Sudtirol Vicenza si affrontano in una gara molto delicata, in quanto le due formazioni occupano rispettivamente la terza e la prima posizione in classifica nel girone B della serie C e puntano decisamente alla promozione diretta per evitare la grande trappola dei playoff. La formazione locale allenata da Stefano Vecchi ha quattro punti in meno dei rivali, il big-match potrebbe ridurre o dilatare le distanze. L’ultimo turno di campionato ha visto la formazione bolzanina uscire sconfitta dal campo della Triestina per 1-0. Una sconfitta che sa di beffa per la formazione di Vecchi, che è stata battuta solo a pochi istanti dalla fine da una rete segnata da Mensah dopo una grande occasione per il Sudtirol, quando Tait ha colpito in pieno la traversa con un colpo di testa. Il Vicenza invece ha conquistato i tre punti in palio nella partita casalinga contro il Fano, rimontando dopo lo svantaggio all’ottavo minuto firmato da Said. La formazione allenata da Di Carlo ha trovato le due reti per la rimonta nel secondo tempo con Saraniti e successivamente con Marotta, che aveva sostituito lo stesso Saraniti.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Vicenza non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL VICENZA

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni attese per Sudtirol Vicenza. Nel match dello stadio Druso i bolzanini padroni di casa saranno schierati sul terreno di gioco dal tecnico Vecchi con il modulo 4-3-1-2 con Cucchietti in porta, linea difensiva composta dai difensori laterali Fabbri e Davi, e dai due centrali Vinetot e Polak, confermato nonostante l’errore che aveva portato alla sconfitta nel turno precedente. A centrocampo Vecchi schiera Gatto, Morosini e Tait, mentre la posizione di trequartista alle spalle delle punte che sono Mazzocchi e Turchetta, sarà occupata da Casiraghi. Per cercare un successo di prestigio, Di Carlo schiera i “lanieri” con lo stesso schema, 4-3-1-2 che prevede Grandi a difesa della rete, con Bruscagin e Cappelletti sulle fasce e Barlocco con Pasini al centro. Nella linea mediana agiscono Rigoni, Cinelli e Pontisso, con Cinelli che si schiera dietro alle due punte, Saraniti e Guerra, anche questa volta preferito come titolare a Marotta.

PRONOSTICO E QUOTE

Per questa partita Sudtirol Vicenza le quote proposte dall’agenzia Snai per le scommesse, vedono un sostanziale equilibrio tra le due formazioni con il successo della formazione trentina che viene proposto ad una quota di 2,60 contro la quota di 2,75 che è stata riservata alla formazione veneta. Quota leggermente più alta per il pareggio, la cui quota è di 3.00.



