Diretta/ Sudtirol Virtus Verona streaming video tv: attenti a quei due (Serie C)

DIRETTA SUDTIROL VIRTUS VERONA: OCCHIO AGLI OSPITI…

Sudtirol Virtus Verona, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Druso di Bolzano, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Due squadre che possono puntare in alto in questa nuova stagione del campionato di Serie C, pur partendo da piani diversi. Gli altoatesini hanno lottato fino all’ultimo per il primo posto nella regular season, cedendo però nella volata con Perugia e Padova, uscendo poi sconfitti dai play off contro l’Avellino. Nella Coppa Italia maggiore il Sudtirol ha perso di misura il preliminare proprio contro il Perugia.

La Virtus Verona sta vivendo un progetto di crescita progressivo, passato l’anno scorso attraverso la partecipazione ai play off. L’esordio della settimana scorsa in Coppa Italia di Serie C è andato male con la sconfitta ai rigori contro la Giana Erminio ma il precampionato degli uomini di Fresco è passato attraverso sfide importanti, come il derby pareggiato contro i cugini di massima serie del Verona. Tra i precedenti degli ultimi anni, la Virtus Verona non ha mai vinto a Bolzano, battendo il Sudtirol solo nella sfida interna del 30 settembre 2018, mentre l’anno scorso gli altoatesini si sono imposti 2-0 nel match casalingo.

DIRETTA SUDTIROL VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Virtus Verona non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni di Sudtirol Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Druso. Per il Sudtirol, Ivan Javorcic schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Poluzzi; Fabbri, Curto, Malomo, Karic, De Col, Beccaro, Fink, Tait, Rover, Odogwu. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Sibi, Daffara, Danieli, De Rigo, Arma, Danti, Lonardi, Pellacani, Metlika, Zugaro, Faedo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Druso di Bolzano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sudtirol con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.



