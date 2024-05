Diretta/ Sudtirol Palermo (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (10 maggio 2024, Serie B)

DIRETTA SUDTIROL PALERMO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Sudtirol Palermo è dietro l’angolo: altoatesini tranquilli, rosanero che invece hanno il compito di difendere il sesto posto nella griglia dei playoff. Una posizione importante, perché consentirebbe di avere il fattore campo al primo turno e può essere un aspetto decisivo nella cavalcata verso la Serie A; ricordiamo che il Palermo ha cambiato allenatore nel corso della stagione, curiosamente dopo l’esonero di Eugenio Corini è arrivato Michele Mignani che aveva iniziato il suo campionato nel Bari. Con lui alla guida i rosanero non hanno ancora vinto, raccogliendo quattro pareggi e le due sconfitte contro Reggiana e Spezia.

La situazione dunque non è migliorata di molto, parliamo di una squadra la cui ultima vittoria è del 10 marzo mentre la più recente al Barbera addirittura del 17 febbraio. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere anche come i tifosi del Druso accoglieranno una squadra che dopo la falsa partenza ha lottato fino in fondo per andare ancora ai playoff, stavolta però senza riuscirci: lasciamo che la parola passi ai protagonisti sul terreno di gioco, la diretta di Sudtirol Palermo sta realmente per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SUDTIROL PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Sudtirol Palermo è possibile seguirla dalla Tv attraverso un abbonamento DAZN e sui canali di Sky. Se invece site ancora al lavoro o al pub con gli amici potrete seguirla in diretta streaming su NOW TV e sull’app Sky GO. L’alternativa che vi proponiamo è quella di seguire con noi la diretta testuale con aggiornamenti costanti sul risultato e sullo svolgimento del match.

TESTA A TESTA

Sono solo tre i precedenti della diretta Sudtirol Palermo in una partita che opporrà due squadre ormai senza obiettivi. I padroni di casa sono in Serie B dalla stagione 2022/2023 e, fino ad ora, hanno affrontato il Palermo nelle due gare dello scorso anno e in quella di andata giocata al Renzo Barbera. Il primo incontro tra le due squadre risale all’1 ottobre 2022 quando la squadra di Pierpaolo Bisoli riuscì a battere il Palermo di Eugenio Corini con uno 0 a 1 segnato dalla rete di Odogwu.

Il primo Sudtirol Palermo, invece, si giocò il 25 febbraio del 2023 e terminò con il risultato di 1 a 1 firmato dai gol di Cisse e Soleri. Il terzo ed ultimo incontro tra le due squadre risale al girone d’andata di questa stagione quando, l’1 ottobre 2023, il Palermo riuscì finalmente ad imporsi sulla squadra guidata da Bisoli con un 2 a 1 finale stabilito grazie alle reti di Aurelio e Ceccaroni in risposta al vantaggio iniziale arrivato con la marcatura di Ciervo. (Agg. di Andrea Marino)

PADRONI DI CASA LEGGERMENTE FAVORITI!

Ha poca valenza la diretta Sudtirol Palermo di Serie B che opporrà due squadre già sicure del loro futuro in questa ultima giornata di campionato. Venerdì 10 maggio 2024 dalla 20.30 si accenderanno le luci del Druso di Bolzano pronto ad ospitare la 38esima giornata del campionato di Serie B. I biancorossi sono stati in lotta per i playoff fino all’ultima partita giocata sul campo del Pisa e ospiteranno il Palermo con l’obiettivo di salutare al meglio la stagione appena giocata.

Partita che vale il sesto posto, invece, per il Palermo che vorrà vincere per confermare e legittimare ulteriormente un già certo accesso ai playoff. I rosanero vorranno portare a casa i tre punti per presentarsi ai playoff nella miglior posizione possibile tenendo distanti Sampdoria e Brescia.

SUDTIROL PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle probabili formazioni della diretta Sudtirol Palermo che chiuderà la stagione regolare delle due squadre in campo. Valente è pronto a dare spazio a chi ha giocato meno con Cisco, Rauti e Merkaj che cercano una maglia da titolare o almeno un minutaggio ampio. Casiraghi e Odogwu dovrebbero ancora partire dal primo minuto in cerca di gol che potrebbero fargli scalare la classifica marcatori.

Chiude in trasferta Mignani che cerca conferma dall’undici titolare ed è pronto a ripartire da Brunori e Soleri entrambi in gol contro l’Ascoli. A centrocampo cerca spazio Stulac al posto di un Gomes uscito dolorante nell’ultima partita.

SUDTIROL PALERMO, LE QUOTE

Scendiamo nel dettaglio analizzando la diretta Sudtirol Palermo attraverso le quote proposte da Eurobet.it: i biancorossi partono favoriti e l’1 è quotato a 2,50 contro il 2,85 del 2 in favore degli ospiti. Il pareggio X finale sale a 3,05 e moltiplicherebbe l’eventuale importo scommesso in caso di vincita.











