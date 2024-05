DIRETTA/ Pisa Sudtirol video streaming tv: gli episodi precedenti sono appena tre (Serie B, 5 maggio 2024)

DIRETTA PISA SUDTIROL: I TESTA A TESTA

Non si possono contare troppi precedenti nella diretta di Pisa Sudtirol, sono infatti solamente tre gli scontri prima di questo e sono partite giocate nel corso degli ultimi due anni. Il bilancio, seppur non ci possa dire granchè è a favore del Pisa che ha vinto due match, mentre i tirolesi di Bolzano si devono accontentare di un solo risultato utile. Nello scorso confronto, il Pisa ha vinto fuori casa per 2-1. Non avendo altri dati, concentriamoci sullo stato di forma recente delle due compagini. Il Pisa nelle ultime cinque sfide ha perso due volte, ne ha pareggiata una e ha vinto ugualmente solo in un’occasione.

Non proprio un periodo di forma da incorniciare. Ma anche gli ospiti non possono dire tanto di più, poiché loro nello stesso arco di match hanno perso una volta in meno, perciò il computo diventa di due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Sotto questo punto di vista il bilancio sorride al Sudtirol, vedremo se sarà così anche nei prossimi novanta minuti. (agg. Gianmarco Mannara)

PISA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ci sarà la possibilità di vedere la diretta tra Pisa e Sudtirol in diretta tv, ne potranno usufruire tutti gli abbonati a Sky, collegandosi sul satellite sui canali di Sky Calcio oppure su NowTV. C’è naturalmente per tutti gli abbonati a DAZN la possibilità di seguire il match in diretta streaming via internet.

PISA SUDTIROL: TOSCANI FAVORITI!

La diretta Pisa Sudtirol andrà in scena in questa domenica con fischio d’inizio alle ore 15 all’Arena Garibaldi. Nel turno infrasettimanale, il Pisa ha subito la tredicesima sconfitta stagionale, perdendo 2-1 contro la Cremonese. Il match allo Zini ha visto i padroni di casa ottenere il vantaggio con un rigore di Ciofani al 13′, ma il Pisa ha pareggiato al 48′ grazie a D’Alessandro. Tuttavia, la Cremonese ha segnato il gol della vittoria al minuto 85 con una punizione di Coda. Questo risultato ha lasciato il Pisa fermo a 45 punti, scivolando a meno tre punti dall’ottavo posto, ora occupato dal Brescia.

D’altra parte, il Sudtirol ha ottenuto la salvezza matematica con due turni di anticipo, sconfiggendo la Ternana 4-3 in casa. La vittoria contro gli umbri è stata ottenuta in una partita vibrante e giocata a viso aperto, con i gol decisivi di Casiraghi al 75′ su rigore e di El Kaouakibi all’85’. Con questa vittoria, il Sudtirol ha raggiunto quota 46 punti, ora a soli due punti dalla zona play off.

PISA SUDTIROL: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a dare una scorsa riguardo le possibili probabili formazioni della diretta Pisa Sudtirol. I padroni di casa del Pisa guidato in panchina da Alberto Aquilani giocherà con un 4-2-3-1 con Nicolas tra i pali, Calabresi esterno destro di difesa, Caracciolo e Canestrelli centrali e Beruatto esterno sinistro; Marin e Esteves saranno i centrocampisti centrali, Mlakar, Valoti e D’Alessandro saranno impiegati da incursori dietro l’unica punta, Moreo. Per quanto concerne il Sudtirol, modulo 3-4-2-1 per il tecnico Federico Valente con Poluzzi in porta e una difesa a tre composta da Scaglia, Giorgini e Masiello. Linea a quattro di centrocampo con Molina, Arrigoni, Kurtic e Cagnano, ci saranno Casiraghi e Tait a sostegno del centravanti, Merkaj.

PISA SUDTIROL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Analizzando le quote per la diretta di Pisa Sudtirol, notiamo che la Snai considera il Pisa come favorito assoluto, offrendo una quota di 2.00 per la vittoria della formazione toscana. D’altro canto, una vittoria del Sudtirol sarebbe moltiplicata per 4.25 rispetto all’importo scommesso. Il pareggio è quotato 3.10.











