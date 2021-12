Diretta super-G St Moritz/ Streaming video Rai: si fa il bis in Svizzera

DIRETTA SUPER-G ST MORITZ: GOGGIA E BRIGNONE PER L’ITALIA

Cresce sempre più l’attesa per la diretta del super-G di St Moritz, secondo atto del weekend femminile di Coppa del Mondo di sci in Svizzera che è totalmente dedicato proprio al super-G, specialità nella quale le ragazze hanno già gareggiato ieri. L’Italia è al top in questo esercizio che richiede di unire la grande velocità ad una altrettanto notevole capacità di condurre le curve e allora speriamo di divertirci ancora, come in super-G d’altronde era successo già domenica scorsa con la vittoria di Sofia Goggia a Lake Louise.

Le avversarie sono senza dubbio tante ed agguerrite, ma le aspettative sono alte, anche perché in super-G a St Moritz già nel 2019 avevamo avuto una doppietta italiana, con la vittoria di Sofia Goggia che aveva preceduto per un solo centesimo Federica Brignone. Senza dilungarci troppo: sarà ancora una volta una gara da non perdere con le nostre ragazze, andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di St Moritz.

DIRETTA SUPER-G ST MORITZ STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di St Moritz avrà inizio alle ore 10.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G ST MORITZ: FOCUS SULLE DOPPIETTE

La diretta del super-G di St Moritz ci propone dunque la seconda gara consecutiva nella stessa specialità: il calendario anomalo dettato dal Covid ha imposto questa soluzione in diverse occasioni già nella scorsa stagione e pure il Circo Bianco 2021-2022 ne ricalca le orme. Questa stagione infatti ci ha già proposto il doppio slalom di Levi, con due vittorie di Petra Vlhova fra i pali stretti in Finlandia, poi naturalmente la doppia discesa di Lake Louise con due successi di Sofia Goggia che avrebbe poi calato il tris vincendo anche il super-G. Dobbiamo dire che anche nella scorsa stagione le doppiette ci avevano portato bene: a dicembre c’erano stati a Courchevel due giganti vinti da Marta Bassino e Mikaela Shiffrin e in Val d’Isere due discese divise tra Corinne Suter e Sofia Goggia.

A gennaio le doppiette furono ancora più dolci per l’Italia: doppio gigante di Kranjska Gora con doppia vittoria di Marta Bassino su una pista difficilissima, due discese a Crans Montana vinte entrambe da Sofia Goggia e decisive per il successo nella Coppa di specialità nonostante il successivo infortunio della bergamasca. La parte finale della stagione esaltò dunque Lara Gut quando la velocità propose altre doppiette, cioè in super-G a Garmisch e in discesa in Val di Fassa, con quattro vittorie per la ticinese. Tra le donne dunque le doppiette sono frequenti: il verdetto della gara di ieri potrebbe illuminarci anche su ciò che succederà oggi…

