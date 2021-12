DIRETTA SUPER-G LAKE LOUISE/ Streaming video Rai: l’albo d’oro della prova

DIRETTA SUPER-G LAKE LOUISE: L’ALBO D’ORO

Avvicinandoci alla diretta del super-G di Lake Louise, prima gara della stagione di Coppa del Mondo di sci femminile in questa specialità, facciamo una breve panoramica degli ultimi precedenti nella località canadese. Nel 2019 vinse Viktoria Rebensburg davanti alla nostra Nicol Delago e Corinne Suter, mentre nel 2020 c’è stato lo stop per Covid. Torniamo allora al 2018, quando vinse Mikaela Shiffrin, al primo successo nella specialità, precedendo Ragnhild Mowinckel e Viktoria Rebensburg per scrivere una pagina di storia completando la “collezione” di successi in tutte le specialità. L’anno precedente invece si era imposta Tina Weirather davanti a Lara Gut e Nicole Schmidhofer.

Nel super-G del 2016 a Lake Louise ecco invece il successo di Lara Gut davanti a Tina Weirather e Sofia Goggia, la nostra bergamasca che ai tempi era al primo podio della carriera in super-G. Facendo un ulteriore passo indietro, ecco che nel 2015 a Lake Louise fu Lindsey Vonn a vincere il super-G completando la tripletta dopo essersi imposta anche nelle due discese dei giorni precedenti: non era la prima volta che all’americana riusciva un simile exploit, visto il feeling eccellente con la pista canadese, dove nell’occasione salirono sul podio con la statunitense le austriache Tamara Tippler e Cornelia Huetter. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SUPER-G LAKE LOUISE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Lake Louise avrà inizio alle ore 18.30 italiane, quando nella località dell’Alberta saranno le 10.30, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

BRIGNONE E GOGGIA, ASPETTATIVE ALTE!

La diretta del super-G di Lake Louise completerà oggi, domenica 5 dicembre 2021, il lungo weekend canadese della Coppa del Mondo di sci femminile e finalmente oggi sarà il momento del debutto anche in questa specialità, l’unica nella quale ancora non si è gareggiato nella nuova stagione 2021-2022 del Circo Bianco “rosa”. Naturalmente possiamo basarci sulle indicazioni delle discese che abbiamo vissuto nell’Alberta nei giorni scorsi, ma sicuramente questo super-G ha il fascino del debutto stagionale e speriamo che Lake Louise possa dare gioie alle azzurre.

Le aspettative sono alte perché il super-G si sposa alla perfezione alle caratteristiche delle nostre migliori atlete. Ad esempio, Federica Brignone l’anno scorso aveva vinto il super-G in Val di Fassa e arrivò seconda nella Coppa di specialità alle spalle di Lara Gut (come già nel 2020 alle spalle in quel caso di Corinne Suter), mentre Sofia Goggia può vantare l’argento mondiale 2019 e tre vittorie nella specialità. Senza dilungarci troppo: sarà una gara da non perdere, andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Lake Louise.

DIRETTA SUPER-G LAKE LOUISE: FAVORITE E AZZURRE

Abbiamo già capito che la diretta del super-G di Lake Louise sarà imperdibile, potremmo dire che le due Nazionali di riferimento siano senza dubbio l’Italia e la Svizzera, anche se naturalmente vi sono anche molte altre possibili protagoniste. Le elvetiche però possono vantare le vincitrici delle ultime due Coppe di specialità, cioè le già citate Corinne Suter e Lara Gut, con la ticinese che è pure la campionessa del Mondo in carica, avendo vinto a febbraio il super-G iridato di Cortina proprio davanti a Suter e ad una certa Mikaela Shiffrin, che nel 2019 vinse oro mondiale e Coppa di specialità pure in super-G e che a Lake Louise si impose nel 2018.

L’Italia però è l’unica Nazionale che per completezza del proprio organico può rivaleggiare con la Svizzera. Peccato per l’assenza di Laura Pirovano alla quale facciamo i nostri migliori auguri per una pronta guarigione, ricordiamo con piacere che nel 2019 a Lake Louise erano andate sul podio Francesca Marsaglia in discesa e Nicol Delago in super-Gm, quindi c’è speranza anche oltre le due grandi campionesse Sofia Goggia e Federica Brignone, pur ricordando che ha deciso di non affrontare la trasferta in Canada Marta Bassino, che rivedremo settimana prossima a St Moritz, proprio per due super-G.



