Diretta Svezia Francia/ Streaming video tv: a Solna si gioca per la Nations League

Svezia Francia è in diretta dalla Friends Arena di Solna, e si gioca alle ore 20:45 di sabato 5 settembre: siamo nel gruppo 3 della Nations League 2020-2021, naturalmente nella Lega A. Dove i Bleus avevano già giocato nella prima edizione, venendo beffati dall’Olanda soltanto in virtù della doppia sfida diretta; adesso l’obiettivo è quello di raggiungere la Final Four, ma chiaramente la nazionale campione del mondo ha progetti più ampli che contemplano in prima battuta la vittoria degli Europei del prossimo anno. La Svezia invece è una novità nel massimo livello della Nations League, avendo conquistato la promozione lo scorso anno; un gruppo che si trova a giocare senza Zlatan Ibrahimovic ma ormai si è abituata a questo contesto, e attraverso qualche giovane interessante sta provando a ricostruire un progetto credibile che la porti nell’élite del calcio europeo. Ora, mentre aspettiamo che la diretta di Svezia Francia prenda il via, proviamo a fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due Commissari Tecnici, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita di Solna.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Svezia Francia non dovrebbe essere una di quelle previste per essere trasmessa sui nostri canali; questo significa che non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili sulla partita di Nations League potrete consultare gli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare riferendovi a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA FRANCIA

Studiando le probabili formazioni di Svezia Francia, possiamo ipotizzare un 4-4-2 classico per Janne Andersson: la nazionale scandinava potrebbe essere in campo con Abrahamsson tra i pali, protetto da una linea difensiva nella quale Une Larsson e Da Graça sono i due centrali mentre gli esterni potrebbero essere rappresentati da Sandberg e Olsson. Al centro del campo Berggren dovrebbe esserci, insieme a lui uno tra Erlingmark e Salétros con Bojanic che potrebbe avere una possibilità. Krcaniklic e Tankovic agiranno come esterni dovendo dare una mano alle due punte, verosimilmente Hedland e Soder.

Nella Francia si rivede Rabiot, che ha sostituito Pogba risultato positivo al Coronavirus: il centrocampista della Juventus però dovrebbe iniziare dalla panchina perché i favoriti in mediana sono Kanté e Aouar (con possibile inserimento di Moussa Sissoko), in difesa invece Varane e Kimpembe saranno la coppia centrale davanti a Lloris, a destra giocherà Dubois e a sinistra è ballottaggio tra Lucas Hernandez e Ferland Mendy. Occhio al giovane Upamecano reduce da una grande stagione nel Lipsia; davanti c’è un assetto con Mbappé e Martial che potrebbero agire larghi avendo in Griezmann il trequartista che sarebbe alle spalle di Giroud o Ben Yedder, che faranno staffetta.

QUOTE E PRONOSTICO

I Bleus partono favoriti nel pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato per Svezia Francia: secondo questo bookmaker il segno 2 che identifica la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare 1,77 volte quanto puntato, mentre il successo interno degli scandinavi (segno 1) porta in dote una vincita corrispondente a 4,75 volte la giocata. Il pareggio, regolato dal segno X, vi farebbe invece intascare una quota pari a 3,40 volte quanto messo sul piatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA