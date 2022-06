Diretta/ Svezia Norvegia streaming video tv: squadre in forma (Nations League)

DIRETTA SVEZIA NORVEGIA: DERBY SCANDINAVO!

Svezia Norvegia, in diretta domenica 5 giugno 2022 alle ore 20.45 presso la Friends Arena di Solna sarà una sfida valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League. Scontro tutto scandinavo tra squadre in forma, che hanno iniziato con una vittoria il loro cammino in Nations League. Secco 0-2 con reti di Forsberg su rigore e Kulusevski nel contropiede che ha chiuso la partita.

DIRETTA/ Cipro Irlanda del Nord (risultato 0-0) streaming video tv: possesso ospite!

La Norvegia è invece passata sul difficile campo della Serbia grazie a una rete del neo bomber del Manchester City, Haaland. Ottima prova anche dal punto di vista difensivo dei norvegesi, che ora cercheranno il secondo colpaccio esterno di fila. L’8 settembre 2019 si è disputato l’ultimo scontro tra le due formazioni in Svezia: la Norvegia riuscì a uscire imbattuta con un pareggio col punteggio di 1-1.

DIRETTA/ Galles Ucraina (risultato 0-0) streaming video tv: Zinchenko ci prova!

DIRETTA SVEZIA NORVEGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Svezia Norvegia sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA NORVEGIA

Le probabili formazioni della diretta Svezia Norvegia, match che andrà in scena alla Friends Arena di Solna. Per la Svezia, Jan Andersson schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Olsen; Krafth, Starfelt, Nilsson, Augustinsson; Forsberg, Karlstrom, Olsson; Kulusevski, Isak, Claesson. Risponderà la Norvegia allenata da Stale Solbakken con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Nyland; Pedersen, Strandberg, Ostigard, Meling; Aursnes; Thorsby, Berge, Odegaard, Elyounoussi; Haaland.

Diretta/ Gibilterra Macedonia del Nord (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Svezia Norvegia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Svezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Norvegia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











© RIPRODUZIONE RISERVATA