Diretta/ Svezia Serbia streaming video tv: dopo la falsa partenza (Nations League)

DIRETTA SVEZIA SERBIA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Svezia Serbia, in diretta giovedì 9 giugno 2022 alle ore 20.45 presso la Friends Arena di Solna sarà una sfida valevole per la terza giornata della UEFA Nations League. Falsa partenza per entrambe le squadre che nelle prime due giornate della competizione sono incappate entrambe in una sconfitta. E’ successo alla Serbia, ko all’esordio contro la Norvegia per poi calare il poker contro la Slovenia, e alla Svezia che dopo aver vinto in Slovenia si è fatta sorprendere in casa dai norvegesi.

Norvegia che al momento guida il quarto girone della Lega B di Nations League, questa sfida può rappresentare una sorta di spareggio per capire chi nelle gare di ritorno potrà nutrire ancora speranze di primo posto nel raggruppamento. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 5 giugno 2012, fu la Svezia ad imporsi nell’occasione col punteggio di 2-1: decisivi nell’occasione un gol di Toivonen e un calcio di rigore trasformato da Zlatan Ibrahimovic.

DIRETTA SVEZIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Svezia Serbia sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA SERBIA

Le probabili formazioni della diretta Svezia Serbia, match che andrà in scena alla Friends Arena di Solna. Per la Svezia, Janne Andersson schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Olsen; Andersson, Milosevic. Nilsson, Augustinsson; Svanberg, Cajuste, Forsberg; Karlsson, Isak, Claesson. Risponderà la Serbia allenata da Dragan Stojkovic con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Rajkovic; Milenkovic, Masovic, Mitrovic; Zivkovic, Maksimovic, Ilic, Ristic; Milinkovic-Savic, Jovanovic, Tadic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Svezia Serbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Svezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Serbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











