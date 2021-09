Diretta/ Svezia Spagna streaming video tv: bis di Euro 2020 (Qatar 2022)

DIRETTA SVEZIA SPAGNA: SARÀ RIVINCITA?

Svezia Spagna, in diretta giovedì 2 settembre 2021 alle ore 20.45 presso la Friends Arena di Solna, sarà un match valevole per la quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Le due selezioni si ritrovano di fronte a stretto giro di tempo, dopo essersi scontrate nella loro partita inaugurale di Euro 2020. Un pareggio in cui era stata la Svezia a uscire maggiormente soddisfatta, anche se il cammino nella competizione ha portato la Spagna a un passo dalla finale, eliminata ai calci di rigore in semifinale dall’Italia, mentre la Svezia si è poi fatta sorprendere agli ottavi di finale dall’Ucraina.

Nel girone di qualificazione verso Qatar 2022 la Spagna ha esordito con un poco esaltante pareggio contro la Grecia, per poi inanellare due successi contro Georgia e Kosovo. Proprio questi ultimi due avversari sono invece stati battuti dagli svedesi nei due match fin qui disputati, è chiaro dunque che per le due formazioni questo incrocio in chiave primo posto potrebbe essere già decisivo. Da ricordare che la Svezia non batte la Spagna dall’impegno nelle qualificazioni europee del 2006, il 7 ottobre, un 2-0 casalingo.

DIRETTA SVEZIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Svezia Spagna non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA SPAGNA

Le probabili formazioni di Svezia Spagna, match che andrà in scena alla Friends Arena di Solna. Per la Svezia, Jan Andersson schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Olsen; Krafth, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Claesson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Isak, Kulusevski. Risponderà la Spagna allenata da Luis Enrique con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Oyarzabal.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Friends Arena di Solna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Svezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Spagna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.

