Diretta/ Svizzera Italia streaming video tv: sfida cruciale (Qatar 2022)

DIRETTA SVIZZERA ITALIA: PARTITA DA NON SBAGLIARE!

Svizzera Italia, in diretta domenica 5 settembre 2021 alle ore 20.45 presso l’Estadio Nuevo Vivero di Bajadoz, sarà un match valevole per la quinta giornata delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Roberto Mancini sperava di affrontare quello che sulla carta è l’impegno più duro nel girone, la trasferta in terra elvetica, con un vantaggio maggiore ma il pari interno contro la Bulgaria a Firenze di giovedì scorso ha complicato i piani. La Svizzera è lontana 4 punti dagli Azzurri ma ha disputato 2 partite in meno, vincendo questo scontro diretto gli elvetici sarebbero di fatto padroni del loro destino nella corsa al primo posto.

Le due Nazionali non si erano più affrontate per 11 anni dal 2010 alla sfida del giugno scorso, vinta 3-0 dall’Italia nel girone di qualificazione di Euro 2020. Ora le due compagini sono subito di nuovo di fronte: la Svizzera nel frattempo ha anche cambiato allenatore, dopo 7 anni Vladimir Petkovic ha lasciato il timone a Murat Yakin. Mancini sembra intenzionato a confermare il blocco che ha pareggiato contro la Bulgaria, compreso Florenzi sulla destra rispetto a Di Lorenzo. Deve crescere però l’intensità di un centrocampo troppo compassato, che non ha permesso alla squadra di andare oltre uno sterile possesso palla contro i bulgari.

DIRETTA SVIZZERA ITALIA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Svizzera Italia viene ovviamente affidata a Rai Uno, il canale “ufficiale” della nostra nazionale: l’appuntamento con la partita delle qualificazioni Mondiali 2022 sarà dunque in chiaro per tutti, e gli appassionati potranno seguire questo match anche in diretta streaming video. Per questa eventualità sarà infatti possibile armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare, senza costi aggiuntivi, il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA SU RAI PLAY.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA ITALIA

Ecco dunque le probabili formazioni per la diretta di Svizzera Italia, match che andrà in scena all’Estadio Nuevo Vivero di Bajadoz. Per la Svizzera, Murat Yakin schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kobel; Schar, Akanji, Elvedi; Rodriguez, Freuler, Zakaria, Sow, Widmer; Zuber, Seferovic. Risponderà l’Italia allenata da Roberto Mancini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al St. Jakob Park di Basilea, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Svizzera con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.



