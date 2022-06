Diretta/ Svizzera Portogallo streaming video tv: elvetici in crisi (Nations League)

DIRETTA SVIZZERA PORTOGALLO: PORTOGHESI IN FORMA!

Svizzera Portogallo, in diretta domenica 12 giugno 2022 alle ore 20.45 presso lo Stade de Genève di Ginevra sarà una sfida valevole per la quarta giornata della UEFA Nations League. Elvetici in crisi, Nations League iniziata con tre sconfitte consecutive con la formazione svizzera che non è più riuscita a vincere dopo il colpaccio della qualificazione diretta a Qatar 2022 a spese dell’Italia.

Il Portogallo sembra invece in grande crescita, dopo il pari all’esordio contro la Spagna è arrivato il poker rifilato proprio alla Svizzera nel match d’andata e un altro convincente successo, 2-0 alla Repubblica Ceca nell’ultima partita disputata: un successo valso ai lusitani la vetta del girone a +2 sulla Spagna seconda. In Svizzera le due squadre non si affrontano dal 6 settembre 2016, vittoria elvetica con il punteggio di 2-0 in quel frangente con reti decisive firmate da Embolo e Mehmedi.

DIRETTA SVIZZERA PORTOGALLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Svizzera Portogallo sarà trasmessa per tutti gli abbonati Sky, canale Sky Sport Action: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA PORTOGALLO

Le probabili formazioni della diretta Svizzera Portogallo, match che andrà in scena allo Stade de Genève di Ginevra. Per la Svizzera, Murat Yakin schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sommer; Widmer, Cömert, Akanji, Rodríguez; Aebischer, Xhaka; Shaqiri, Freuler, Zuber; Embolo. Risponderà il Portogallo allenato da Fernando Santos con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Diogo Costa; Joao Cancelo, Pepe, Danilo, Guerreiro; Guedes, William Carvalho, Ruben Neves; Ronaldo, Diogo Jota, Bernardo Silva.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Svizzera Portogallo, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Svizzera con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.55, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l'eventuale successo del Portogallo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











