Diretta/ Svizzera Spagna streaming video e tv: a caccia di conferme (Nations League)

DIRETTA SVIZZERA SPAGNA: SPAGNOLI FAVORITI!

Svizzera Spagna, in diretta giovedì 9 giugno 2022 alle ore 20.45 presso lo Stade de Genève di Ginevra sarà una sfida valevole per la terza giornata della UEFA Nations League. Entrambe le squadre a caccia di conferme: la Svizzera non è più riuscita a vincere dopo aver centrato la qualificazione a Qatar 2022, una grande impresa per gli elvetici che hanno eliminato l’Italia e ora cercano il giusto assetto per fare anche bene in un Mondiale molto atteso per i talenti rossocrociati.

La Spagna vuole dalla sua riprendersi l’etichetta di favorita nella competizione iridata ma le Furie Rosse hanno iniziato la Nations League con due pareggi, facendosi rimontare dal Portogallo e riacciuffando il pari al 90′ con Martinez sul campo della Repubblica Ceca. La Spagna ha eliminato ai calci di rigore la Svizzera nei quarti di finale dello scorso Europeo, in Svizzera si è giocato per l’ultima volta l’11 novembre 2020 sempre in Nations League tra le due formazioni, il confronto terminò 1-1.

DIRETTA SVIZZERA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Svizzera Spagna sarà trasmessa in chiaro su Canale 20 sul digitale terrestre e per tutti gli abbonati Sky, canale Sky Sport Uno: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA SPAGNA

Le probabili formazioni della diretta Svizzera Spagna, match che andrà in scena allo Stade de Genève di Ginevra. Per la Svizzera, Murat Yakin schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kobel; Widmer, Frei, Akanji, Rodríguez; Freuler, Sow, Xhaka; Okafor, Embolo, Seferović. Risponderà la Spagna allenata da Luis Enrique con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Iñigo Martínez, Alba; Busquets, Gavi, Koke; Fati, Morata, Ferran Torres.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Svizzera Spagna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Svizzera con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Spagna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











