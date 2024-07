DIRETTA SPAGNA INGHILTERRA/ Video streaming Rai 1: una tradizione importante! (12 luglio 2024)

DIRETTA SPAGNA INGHILTERRA: I TESTA A TESTA

Non sono davvero pochi i precedenti che ci introducono alla diretta di Spagna Inghilterra: la finale degli Europei 2024 rappresenta infatti il ventottesimo incrocio tra queste due nazionali, il primo dei quali è un’amichevole del maggio 1929. La cosa interessante è che abbiamo sfide anche nelle fasi finali dei grandi tornei: la spedizione del Mondiale 1950 fu fallimentare per l’Inghilterra che nel girone, dopo il ko contro gli Stati Uniti, perse anche contro la Spagna per effetto del gol di Telmo Zarra. La storia agli Europei invece ci consegna due vittorie inglesi: la prima nel 1980, a Napoli, sempre nel girone con le reti di Trevor Booking e Tony Woodcock, per la Roja andò a segno Dani su calcio di rigore.

Formazioni Spagna Inghilterra/ Quote: cosa è cambiato rispetto a tre anni fa? (finale Euro 2024, 14 luglio)

Poi, 16 anni più tardi, l’Inghilterra superò i quarti contro la Spagna a Wembley, e lo fece ai rigori: non si segnò nei 120 minuti, dal dischetto furono decisivi gli errori di Fernando Hierro e Miguel Angel Nadal mentre l’Inghilterra realizzò con Alan Shearer, David Platt, Stuart Pearce e Paul Gascoigne, ma poi sarebbe arrivata la Germania, sempre dal dischetto, a mettere fine ai sogni di gloria dell’Inghilterra. L’ultima Spagna Inghilterra si è giocata nel girone di Nations League: qui, nel 2018, doppia vittoria fuori casa. Sono passati quasi sei anni, questa sera la posta in palio è decisamente più alta… (agg. di Claudio Franceschini)

Pronostici Spagna Inghilterra/ Quote e previsioni sulla finale degli Europei 2024 (oggi 14 luglio)

COME VEDERE LA DIRETTA DI SPAGNA INGHILTERRA IN STREAMING VIDEO TV

Naturalmente la diretta tv di Spagna Inghilterra andrà in chiaro: anche l’attesissima finale degli Europei 2024 sarà trasmessa su Rai Uno, il canale principale della televisione di stato che in questa competizione ha sempre mandato in onda le partite serali, e lo farà anche oggi con la possibilità di diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play oppure attivando la relativa app.

L’alternativa come sempre rimane la televisione satellitare per gli abbonati: i canali sono Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, ma anche Sky Sport 4K e Sky Sport 251, qui il servizio di diretta streaming video di Spagna Inghilterra sarà garantito, senza costi aggiuntivi, dall’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI SPAGNA INGHILTERRA

Albo d'oro Europei/ Stasera la finale Spagna Inghilterra: sarà la prima volta dei tre leoni? (12 luglio 2024)

SPAGNA INGHILTERRA STREAMING: PER IL TITOLO!

Finalmente ci siamo: alle ore 21:00 di domenica 14 luglio l’Olympiastadion di Berlino ospita la diretta di Spagna Inghilterra, la finale degli Europei 2024. Ci si gioca il titolo: è la finale più giusta? Diremmo di sì: la Spagna è la nazionale che per distacco ha convinto più delle altre, forse al pari della Germania che però ha incrociato la Roja nei quarti e ne è uscita sconfitta, abbandonando il sogno di vincere il trofeo in casa. La Spagna invece ha proseguito in semifinale dove si è liberata in rimonta della Francia, mettendo in mostra ancora una volta i suoi straordinari giovani, e tornando all’ultimo atto di un grande torneo dopo 12 anni.

L’Inghilterra ha dovuto soffrire per tutti gli Europei 2024, ma alla fine ha vinto la sua resilienza: girone poco brillante, miracoloso ribaltone agli ottavi contro la Slovacchia, rigori contro la Svizzera e poi un’altra rimonta all’ultimo respiro contro l’Olanda. Certamente i tre leoni hanno avuto parecchie difficoltà, ma nel momento di vincere lo hanno fatto e per loro si tratta della seconda finale consecutiva nel torneo, dopo la grande delusione di Wembley sperano adesso di spezzare una maledizione. Alla diretta di Spagna Inghilterra manca sempre meno, presentando allora la finale degli Europei 2024 andiamo anche a vedere in che modo i due CT manderanno in campo le loro nazionali nella lettura delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA INGHILTERRA

Non dovrebbero esserci grandi sorprese di formazioni nella diretta di Spagna Inghilterra: Luis De La Fuente ritrova Carvajal e Le Normand e dovrebbe rimandarli in campo a formare la linea difensiva con Cucurella, terzino sinistro, e l’altro centrale Laporte, con Unai Simon in porta. A centrocampo l’indisponibilità di Pedri ha dato la maglia da titolare a Dani Olmo: bravo De La Fuente a cambiare modulo passando al 4-2-3-1, in cui Lamine Yamal e Nico Williams giocano sempre sugli esterni ma lasciando di fatto il reparto offensivo nelle mani di Morata. Nei fatti, sostanzialmente, la Spagna gioca in maniera più offensiva anche se siamo davvero ai dettagli.

Anche Southgate ha cambiato nel corso degli Europei 2024, con un 3-4-2-1 ma gli stessi uomini: in mezzo fiducia al giovanissimo Mainoo che fa reparto con Declan Rice, poi difesa con Wlaker, Stones e Guéhi piazzati davanti a Pickford e Saka che arretra la sua posizione andando a giocare a centrocampo, di fatto il percorso inverso per Trippier che agisce sulla corsia sinistra. Per quanto riguarda la zona offensiva, i due trequartisti nella finale degli Europei 2024 saranno ovviamente Foden e Bellingham; davanti a loro ecco Harry Kane, a segno su rigore anche in semifinale.

SPAGNA INGHILTERRA: PRONOSTICO E QUOTE

Analizzando la diretta di Spagna Inghilterra dal punto di vista del pronostico, possiamo dire che la Roja sia favorita in maniera abbastanza sensibile: secondo l’agenzia Snai infatti la finale degli Europei 2024 sorride alla Spagna con un valore di 2,45 la posta in palio sul segno 1 per la sua vittoria. Il segno X, per un pareggio che manderebbe la partita ai tempi supplementari, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,85 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo dell’Inghilterra, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,60 volte l’importo che avrete pensato di investire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA