DIRETTA TAMMARO CASSANDRO FINALE SKEET STREAMING PER LA GLORIA (TIRO A VOLO OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 3 AGOSTO)

Il tiro a volo è una delle nostre tradizionali “cassaforti” di medaglie, delle quali troppo spesso ci ricordiamo solo in occasione dei Giochi Olimpici. Ecco allora che alle ore 15.30 di oggi pomeriggio, sabato 3 agosto, ci attende la diretta Tammaro Cassandro nella finale skeet del tiro a volo presso il centro di tiro a Chateauroux per le Olimpiadi Parigi 2024. Come al solito, una fetta enorme della gara è già stata fatta nelle spietate qualificazioni, che hanno ridotto il parco dei partecipanti da 30 a solamente sei: ne ha fatto le spese anche l’altro azzurro Gabriele Rossetti, purtroppo eliminato agli spareggi shoot-off pur avendo ottenuto un punteggio di 122/125.

Chi è Marta Maggetti, ha un fidanzato?/ Vita privata e carriera atleta oro nel windsurf alle Olimpiadi 2024

Tammaro Cassandro invece ha colpito 124 piattelli su 125 finora e sarà la seconda testa di serie in finale, un dettaglio molto importante in caso di arrivo a pari merito nel momento delle eliminazioni. La diretta Tammaro Cassandro nella finale skeet del tiro a volo sarà come sempre una sfida delicatissima, in genere le percentuali di precisione calano notevolmente e la tensione gioca spesso un ruolo fondamentale. Il tiro a volo ci ha già portato l’argento di Silvana Stanco nella gara femminile dell’altra specialità, cioè il tram, adesso staremo a vedere se ci arriverà un’altra gioia da un tiratore al quale manca solo l’alloro olimpico con la diretta Tammaro Cassandro nella finale skeet di tiro a volo.

Chi è Elisa Balsamo, ciclista alle Olimpiadi di Parigi 2024/ Il fidanzato è il collega Davide Plebani

TAMMARO CASSANDRO FINALE SKEET DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Essendo una finale con un titolo olimpico in palio e l’Italia protagonista, la diretta tv Tammaro Cassandro nella finale skeet sarà trasmessa in chiaro, da stabilire dove tra Rai Due e Rai Sport, mentre una certezza sarà la diretta streaming video che è disponibile tramite Rai Play per tutti. Per gli abbonati ci sarà anche Eurosport con i suoi canali, mentre sappiamo che Discovery Plus trasmette per intero tutti i Giochi Olimpici. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY TAMMARO CASSANDRO FINALE SKEET OLIMPIADI PARIGI 2024

Diretta Musetti Auger-Aliassime/ Streaming video Rai finale 3° posto tennis (Olimpiadi Parigi 2024, 3 agosto)

DIRETTA TAMMARO CASSANDRO FINALE SKEET: RISULTATI E CONTESTO

Eccoci allora al momento di presentare più nel dettaglio la diretta Tammaro Cassandro nella finale skeet del tiro a volo. I risultati delle qualificazioni si azzerano e quindi danno indicazioni solamente relative, ma il tiratore azzurro ha chiuso la prima parte di gara a quota 124/125, esattamente come lo statunitense Conner Lynn Prince e Lee Meno Yuan, che è invece il rappresentante di Taiwan, un solo errore a testa su 125 piattelli, cinque serie da 25 l’una per loro, questo per ribadire il livello altissimo di Tammaro Cassandro e dei suoi avversari.

Un nome illustre dello skeet è l’altro statunitense Vincent Hancock, che si è qualificato con 123 piattelli colpiti, infine completano il quadro dei sei finalisti lo svedese Stefan Nilsson e il peruviano Nicolas Pacheco Espinosa, entrambi a quota 122/125 ed emersi dallo spareggio a cinque che invece ha escluso Gabriele Rossetti e altri due. Adesso però inizia una gara tutta nuova, in sei per le medaglie e per il titolo olimpico: che cosa ci dirà la diretta Tammaro Cassandro nella finale skeet del tiro a volo?