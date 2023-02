Diretta/ Taranto Audace Cerignola streaming video tv: derby pugliese (Serie C)

DIRETTA TARANTO AUDACE CERIGNOLA: CLIMA TESO!

Taranto Audace Cerignola, in diretta domenica 19 febbraio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, sarà una sfida valida per la 28^ giornata del campionato di Serie C. Derby pugliese con i rossoblu padroni di casa reduci da un pari senza reti a Castellammare di Stabia, nelle ultime 12 partite di campionato solo 2 sconfitte per il Taranto che trovando una buona continuità è al momento a +4 rispetto al quintultimo posto del girone C e la zona play out.

Anche l’Audace Cerignola è reduce da una importante vittoria, il 3-1 interno contro l’Avellino è stato il secondo successo consecutivo per i pugliesi, che hanno sorpassato il Foggia ritrovando il quarto posto in solitaria nel girone C. All’andata in casa del Cerignola pari senza reti, il 6 giugno 2021 in Serie D le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta allo stadio Iacovone con vittoria tarantina col punteggio di 2-1.

TARANTO AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Audace Cerignola non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma ci sarà comunque la possibilità di seguire su Sky nel contenitore Diretta Gol aggiornamenti e gol in diretta) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Taranto Audace Cerignola sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO AUDACE CERIGNOLA

Le probabili formazioni della diretta Taranto Audace Cerignola, match che andrà in scena allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. Per il Taranto, Ezio Capuano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Manetta; Mastromonaco, Labriola, Provenzano, Crecco, Ferrara; Semprini, Bifulco. Risponderà l’Audace Cerignola allenata da Michele Pazienza con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Saracco; Ligi, Blondett, Capomaggio; Achik, Sainz-Maza, Langella, Ruggiero, Coccia; Malcore, Righetti.

TARANTO AUDACE CERIGNOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Taranto Audace Cerignola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Taranto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo dell’Audace Cerignola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











